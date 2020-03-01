Общество
ИзвестияСтоимость услуг ЖКХ пересмотрят из-за теплой зимы
Из-за аномально теплой зимы в столице израсходовано примерно на 20% меньше тепла и газа, рассказал ранее заммэра города по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. По мнению эксперта в области ЖКХ Ольги Перминовой, экономия только по одному дому за год может достигать от 500 тыс. рублей до 1 млн.
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с чего всё началось
Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ. На снижение могут рассчитывать жители регионов, в которых платежи за эту услугу начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам.Известия11:00
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Плата за отопление снизилась у кого-то вдвое, у кого-то на копейки: посчитали, сколько белорусы сэкономили из-за теплой зимы
КП - Беларусь27 февраля в 00:41
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