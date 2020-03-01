Общество

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Из-за аномально теплой зимы в столице израсходовано примерно на 20% меньше тепла и газа, рассказал ранее заммэра города по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. По мнению эксперта в области ЖКХ Ольги Перминовой, экономия только по одному дому за год может достигать от 500 тыс. рублей до 1 млн.
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Стоимость услуг ЖКХ пересмотрят из-за теплой зимы

Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ. На снижение могут рассчитывать жители регионов, в которых платежи за эту услугу начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам.
Известия11:00

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В Госдуме поддержали пересмотр стоимости отопления из-за теплой зимы

РИА Новости16:48

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за аномально теплой зимы

Газета.Ru12:56

Отопительный разгон: стоимость услуг ЖКХ пересмотрят из-за теплой зимы

Известия16:01

«Известия» разъяснили, кто может рассчитывать на снижение платежа за ЖКХ из-за теплой зимы

ТАСС13:25

В Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы

РБК13:23

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

Коммерсантъ15:19

В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ

Lenta.ru12:28
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:52, Ашберн

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