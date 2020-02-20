Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Минстрое прокомментировали рост стоимости жилья

Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин прокомментировал рост стоимости жилья.
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Минстрой связал рост цен на квартиры в новостройках с обелением отрасли

ТАСС20 февраля в 03:09

Я хочу вложиться в недвижимость. Что мне нужно знать?

РБК21 февраля в 12:30

Банковское сопровождение способствует «обелению» стройки

Интерфакс20 февраля в 02:57

Депутат Аксаков заявил, что рост цен на жилье не будет критичным

ФАН20 февраля в 04:58

Минстрой связал рост цен на новостройки с обелением отрасли

Говорит Москва20 февраля в 03:32

В Минстрое прокомментировали рост стоимости жилья

RT на русском20 февраля в 07:58

Стройка не свела счет

Российская газета20 февраля в 11:56
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Здоровье

Эвакуированной из Китая на Украину иностранке стало плохо

Одна из эвакуированных из Китая на Украину женщин почувствовала себя плохо, в карантинный санаторий пришлось вызвать скорую помощь.
Известия 07:11
Происшествия

В Японии умер третий пассажир лайнера Diamond Princess

РБК 08:21
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Политика

Путин: Россия будет изобличать любые попытки исказить историю

Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном вечере в честь Дня защитника Отечества заявил, что страна всегда будет изобличать любые попытки исказить историю и не даст никому перечеркнуть героическую страницу в своей истории.
RT на русском 08:25
Армия и оружие

Минобороны Украины досрочно выводит 72-ю бригаду ВСУ из Донбасса

Pravda.Ru 03:07
Происшествия

Семьи погибших при взрыве газа в Азове получат по 1 млн рублей

В субботу в трехэтажном жилом доме в Азове произошел взрыв. Два человека погибли, еще одна женщина была ранена.
Коммерсантъ 05:02
Экономика

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Газета.Ru 05:09
Авто

LADA Granta получила мощный мотор и подорожала

В дальнейшем «Супер-Авто» планирует выпускать LADA Granta и с 8-клапанным двигателем ВАЗ-21116 объемом 1,6 литра мощностью 87 лошадиных сил.
Автоновости дня 04:17
Политика

Протестующие у офиса Зеленского требуют уволить главу МВД Украины

По сообщениям украинских СМИ, около 100 человек в воскресенье собрались у здания Главного управления полиции в Харьковской области, также требуя уволить главу МВД Украины.
BFM.ru 08:21
Армия и оружие

Кремль: Турция пока не выполнила сочинские договоренности по Сирии

В Кремле считают, что Турция пока не выполняет условия сочинских договоренностей по Сирии, подписанных в России более года назад.
Piter.tv 07:37
Наука

При помощи зрения и осязания шмели распознают объекты

Ученые из Британии обнаружили у шмелей зачатки абстрактного мышления вместе со способностью распознавать одни и те же объекты либо осязанием, либо зрением.
Piter.tv 08:52
Здоровье

Глава ВОЗ обеспокоен распространением коронавируса за пределами Китая

Как сообщает ToDay News Ufa, о своей обеспокоенности числом случаев коронавируса, не имеющих четкой эпидемиологической связи заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
ToDay News Ufa вчера в 13:08
Политика

Путин рассказал о предотвращении крупных угроз для РФ в Сирии

Президент России Владимир Путин рассказал, что наши военные в Сирии уничтожили хорошо оснащенные террористические группировки.
Московский Комсомолец 08:57
Общество

В Венеции из-за вспышки коронавируса отменили карнавал

Российская газета 08:00
Общество

Спросившей Путина о зарплате жительнице Санкт-Петербурга нашли работу

19 февраля Владимир Путин после возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку в Санкт-Петербурге поговорил с местными жителями, среди которых и была госпожа Беликова.
Коммерсантъ вчера в 06:40
Биатлон

В посольстве сообщили первые итоги обыска у российских биатлонистов

Первичные результаты обыска российских биатлонистов в Италии показали отсутствие улик, свидетельствующих о применении ими допинга, сообщило РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Риме.
Радио Sputnik вчера в 12:54
Биатлон

Норицын будет уволен после окончания сезона

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын будет уволен после окончания текущего сезона.
LiveSport.ru 08:57
Наука

«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом

В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
N+1 21 февраля в 07:00
Музыка

Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»

Украинская музыкальная группа Go-A представит страну на конкурсе "Евровидение-2020", который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.
ТАСС вчера в 15:38
Армия и оружие

Обнародованы некоторые характеристики САУ «Коалиция»

В Сети появились фото буклета с некоторыми характеристиками перспективной артустановки 2С35 "Коалиция-СВ".
Российская газета 05:41
Здоровье

Назван самый полезный продукт средиземноморской диеты

Ранние исследования по средиземноморской диете предполагали, что красное вино было главным полезным продуктом этого рациона питания, потому что оно содержит соединение под названием ресвератрол, активирующее клетки, связанные с продолжительностью жизни.
Ридус вчера в 03:50
Хоккей

Супруга Овечкина поздравила Александра с 700-й шайбой в НХЛ

Супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская поздравила его с 700-й шайбой в регулярных чемпионатах.
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество

Запрещенный на Украине праздник 23 февраля вышел в лидеры запросов Google

На Украине поисковый запрос со словами «23 февраля праздник» находится в тройке самых частых среди пользователей Google, свидетельствуют данные сервиса Google Trends.
REGNUM 08:26
Армия и оружие

Турецкие войска начали военную операцию в Идлибе

The Moscow Post 20 февраля в 09:59
Общество

В Уфе провели парад для 102-летнего героя-фронтовика

Мини-парад провели для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева в Уфе в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
РИА Новости 07:41
Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Владимир Путин по случаю празднования Дня защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
РИА Новости 05:33
Общество

США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 19:57
Армия и оружие

Путин рассказал о создании в России «оружия будущего»

РИА Новости 08:35
Экономика

Эксперты сообщили о росте наценки на лекарства в аптеках в России

Средний размер наценки на медицинские препараты в российских аптеках вырос до 24,6%. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные компании DSM Group, увеличение зафиксировано впервые с 2016 года.
RT на русском 20 февраля в 17:08
Происшествия

«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам

Ведомости 21 февраля в 18:05
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