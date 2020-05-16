Из-за коронавируса пассажиропоток авиакомпаний может упасть на 53% при оптимистичном и на 75% при пессимистичном сценарии, пишет РИА "Новости" со ссылкой на министра транспорта Евгения Дитриха.

В Минтрансе допускают сокращение авиаперевозок на 75%

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