Общество

Газета.RuГазета.RuВ Минтрансе допускают сокращение авиаперевозок на 75%

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Из-за коронавируса пассажиропоток авиакомпаний может упасть на 53% при оптимистичном и на 75% при пессимистичном сценарии, пишет РИА "Новости" со ссылкой на министра транспорта Евгения Дитриха.
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Дитрих: пассажирские авиаперевозки в России могут упасть на 75%

ТК Звезда13:33

В Минтрансе допускают сокращение авиаперевозок на 75%

Газета.Ru12:41
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Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Министр транспорта Российской Федерации с 18 мая 2018. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
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