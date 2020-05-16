Коронавирус
Газета.RuВ Минтрансе допускают сокращение авиаперевозок на 75%
Из-за коронавируса пассажиропоток авиакомпаний может упасть на 53% при оптимистичном и на 75% при пессимистичном сценарии, пишет РИА "Новости" со ссылкой на министра транспорта Евгения Дитриха.
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Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Политика
Опровергнута смерть Абдаллы бен Заида
Вести.Ru 11:25
Общество
На Госуслугах появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат
Как сообщает сайт kp.ru, правительство сегодня также объяснило, как они будут рассчитывать дополнительные выплаты врачам за борьбу с коронавирусом и какие эксперты будут учитывать при назначении денег врачам.
Evo-rus.com 13:26
Энергетика
Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК вчера в 06:27
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru вчера в 11:23
Путешествия
Турция планирует в июне начать принимать иностранных туристов
Турция планирует начать принимать иностранных туристов с середины июня, первыми ожидаются гости из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.
РИА Новости 12:34
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
Общество
Власти Греции открыли более 500 пляжей из-за рекордной жары
Более 500 организованных пляжей Греции возобновляют работу на фоне 40-градусной жары, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, сообщил генеральный секретариат гражданской защиты страны.
iReactor 12:44
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 14 мая в 14:21
Происшествия
Неизвестные «заминировали» аэропорт Домодедово
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, неизвестные также сообщили о минировании всех станций Московского метрополитена, роддома и инфекционных больниц.
РБК 09:07
Шоу-бизнес
Малиновская призналась в пластических операциях
Телеведущая Маша Малиновская заявила в своем Instagram, что не раз ложилась под нож пластического хирурга, «делая» нос, губы, а на днях провела подтяжку лица и липофилинг век.
Рамблер вчера в 15:43
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вспомнила свой первый день на шоу «Дом-2»
Ольга Бузова сегодня решила вспомнить свой первый день на телевидении — в роли участницы телепроекта «Дом-2».
Вокруг ТВ вчера в 13:12
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака
Онколог назвал распространенный симптом рака, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 02:59
Политика
США пытаются отрезать Huawei от мировых поставщиков микросхем
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) является крупнейшим поставщиком чипы для устройств Huawei.
Piter.tv 10:41
Общество
Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле
Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Интерфакс 06:34
Здоровье
В Чечне более 50 врачей заболели коронавирусом
По последним данным, в Чечне зарегистрировано 918 случаев заражения COVID-19.
Говорит Москва 12:56
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 07:13
Политика
Путин сообщил об открытии еще восьми медцентров Министерства обороны
Президент России Владимир Путин сообщил об открытии еще восьми новых многофункциональных центров Министерства обороны для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает Life.ru.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:36
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
Кино
На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Ревизор.ру 14 мая в 13:05
Наука
В США сообщили о найденном антителе для блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили, что обнаружили антитело, которое может полностью заблокировать коронавирус и вывести его из организма человека в течение трех дней.
Известия 13:32
Общество
Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром
Вице-премьер Татьяна Голикова сравнила уровень смертности от коронавируса в России с остальным миром.
Lenta.ru 14:18
Политика
Украина расширила санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
Происшествия
В детской больнице на Васильевском охранники устроили поножовщину
В ночь на 16 мая в детской больнице №2 имени святой Марии Магдалины произошло чрезвычайное происшествие: подрались двое охранников.
Gazeta.SPb 12:21
Авто
Новый Logan станет трехмоторным и лишится сцепления
Новый седан Dacia Logan (продаётся в России под брендом Renault) обзаведётся трёхмоторной умеренно-гибридной силовой установкой E-Tech, чтобы соответствовать экостандарту Евро-7.
Motor 11:18
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у кого в мире
Президент Владимир Путин заявил, что фундаментальная наука, научные школы и инженерные кадры России способствуют созданию современных видов вооружения, которых "нет ни у одной страны в мире".
Газета.Ru 14:01
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55