Коронавирус
Газета.RuВ Минтрансе допускают сокращение авиаперевозок на 75%
Из-за коронавируса пассажиропоток авиакомпаний может упасть на 53% при оптимистичном и на 75% при пессимистичном сценарии, пишет РИА "Новости" со ссылкой на министра транспорта Евгения Дитриха.
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Финансы
Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Profinance.ru вчера в 16:53
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Происшествия
В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины
Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины.
РБК 17:39
Общество
Более 1,6 тыс. российских военных заболели коронавирусом
Среди гражданского персонала выявлено 390 человек, заражённых COVID-19. За всё время заболело коронавирусом почти 3,3 тыс. человек.
News.ru 13:56
Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
Авто
Легальный ВАЗ-2103 с «автоматом» продают за 1,2 млн рублей
На популярном сайте объявлений появилось одно из уникальных предложений: ВАЗ-2103 с автоматической коробкой передач.
Российская газета вчера в 04:02
Общество
Италия может открыть свои границы с 3 июня
В марте Италия стала первой европейской страной, которая ввела общенациональный карантин.
Эхо Москвы вчера в 23:31
Фигурное катание
Хореограф опроверг «побег» Этери Тутберидзе в США
Хореограф Виктор Адоньев, ранее работавший с Этери Тутберидзе, объяснил тот факт, что тренер находится в США.
Metaratings вчера в 08:52
Футбол
Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич
«Локомотив» объявил об отставке с поста главного тренера Юрия Семина.
Vprognoze.ru 14 мая в 11:38
Политика
Украина ввела санкции против Эрмитажа, МГУ и Музея имени Пушкина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против некоторых российских вузов, научных организаций и музеев.
Ведомости вчера в 14:51
Здоровье
Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем
Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
Вести.Ru 05:40
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал один из признаков рака
Одним из малых признаков развития онкологических заболеваний является потеря веса.
РБК 10:33
Армия и оружие
NI: Иран преуспел в модернизации старых советских танков
Модернизированные Ираном советские танки стали популярны на Ближнем Востоке и в странах Африки.
Российская газета вчера в 06:20
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском вчера в 17:31
Политика
Посольство РФ: постпред США перепутал снимки гетто в Польше и депортации крымских татар
Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter сделанный в Лодзинском гетто снимок с фотографией депортации крымских татар в 1944 году.
ТАСС 14:46
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 15:23
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16:02
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Игры
Activision опубликовала саундтрек симулятора Tony Hawk’s Pro Skater 1+2
Компания Activision Blizzard и студия Vicarious Visions представили список композиций саундтрека недавно анонсированного симулятора скейтбордиста Tony Hawk’s Pro Skater 1+2.
3DNews 15:07
Экономика
Глава ФРС США назвал масштабы текущего кризиса беспрецедентными
Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах вынесен на обсуждение второй пакет помощи гражданам страны, потерявшим работу в период пандемии коронавирусной инфекции.
Внешнеэкономические связи 14 мая в 03:44
Политика
Умер заразившийся коронавирусом бывший российский сенатор
Умер бывший член Совета Федерации и депутат Госдумы Виктор Шудегов.
Lenta.ru 16:41
Общество
Эпидемиолог допустил несколько волн коронавируса в России
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург высказал предположение о том, что в России вероятно возникновение нескольких волн распространения коронавируса.
Русская Планета 11:19
Здоровье
Комментарии читателей Fox News: русские — безмозглые неряхи
FoxFunLol Путин хотя бы маску носит — и перчатки. ToothlessSwampOgre Небось, русские завезли себе китайских спецов по подсчету заболевших.
ИноСМИ 17:21
Экономика
«Нужно подать заявление». ПФР напомнил пенсионерам о новых выплатах
В Пенсионном фонде России (ПФР) уточнили, что некоторым пенсионерам нужно поскорее подать заявление, чтобы получить новые деньги.
Primpress.ru вчера в 13:30
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Донецкий в Донбассе, погиб сотрудник Народной милиции, заявил в субботу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 16:52
Политика
Экс-депутат Верховной рады увидела российскую угрозу в йогуртах
Украинская националистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион возмутилась детскими йогуртами с русскими названиями.
Известия 17:04
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Армия и оружие
Спутники SpaceX оказались «Черным валетом»
Космические аппараты системы Starlink американской компании SpaceX поддерживают проект Blackjack («Черный валет») Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединенных Штатов, сообщает Popular Mechanics.
Lenta.ru 10:40