Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Минтрансе исключили возможность полетов за границу в ближайшее время

В Минтрансе исключили возможность туристических поездок за границу в ближайшее время. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на пресс-службу министерства. Как отметили в ведомстве, сперва необходимо восстановить перевозки по стране и внутренний туризм.
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Минтранс пока не готов назвать дату возобновления зарубежных авиарейсов

Коммерсантъ09:02

В Минтрансе заявили, что еще рано возобновлять авиарейсы за рубеж

Газета.Ru08:39

«Сначала надо решить другие задачи». Минтранс — о полетах за границу

РБК09:49

Минтранс высказался о возможности возобновления авиарейсов за рубеж

RT на русском08:40

В Минтрансе назвали две задачи для возобновления международных полетов

РИА Новости08:52

В Минтрансе заявили, что говорить о сроках возобновления международных полетов еще рано

ТАСС08:22

В Минтрансе РФ сочли преждевременным говорить о возобновлении полетов за рубеж

Интерфакс08:51
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 11:09, Ашберн
Общество

Петербургский врач заявил о неготовности города к снятию ограничений

Главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова считает, что в городе ещё рано отнимать все ограничения, введённые из-за пандемии COVID-19.
Neva.Today 11:06
Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае

В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия вчера в 09:15
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Происшествия

В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева

Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК вчера в 06:16
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Общество

В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
Интерфакс 07:22
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Экономика

Уральские строители попросили Мишустина запустить ипотеку под 1%

Ассоциация строителей Урала направила письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой запустить ипотечную программу под 1% годовых.
РБК 11:05
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Шоу-бизнес

Наташа Королева поделилась видео из бани

На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru 06:31
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Общество

Синоптики предупредили о жаре на юге России до +42 °C

На юге европейской территории России 8—13 июня температура воздуха может подниматься до +42 °C. Об этом сообщили в Росгидромете.
RT на русском 10:38
Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
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Происшествия

Скончался ранивший людей на юго-западе Москвы стрелок

Умер в результате ранения при задержании мужчина, который накануне открыл стрельбу по мирным жителям и полицейскому на юго-западе Москвы.
Газета.Ru 03:47
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Политика

Захарова получила новый дипломатический ранг

Официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Газета.Ru 07:14
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»

Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
3,3K
Энергетика

Котировки нефти растут на мировых биржах

Ростом котировок эталонных марок нефти начинается биржевая торговля на этой неделе, цена барреля Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE Future утром в понедельник превысила 43,2 доллара, показав рост в 0,9 доллара (2,13%) к уровню закрытия предыдущей торговой сессии, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 02:37
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Общество

Кладоискатель нашел «сокровища Фенна» в США

Гонка за «сокровищами Фенна» в США завершилась, неизвестный кладоискатель обнаружил сундук с ценностями, который антиквар-самоучка 10 лет назад спрятал в Скалистых горах, сообщил телеканал CNN.
Взгляд.ру 09:38
Происшествия

Бойца без правил Дацика осудили за незаконное пересечение границы

REGNUM 10:11
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Политика

Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы

Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM 02:15
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Общество

Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице

С мая на три месяца будет увеличен минимальный размер пособия по безработице - до 4,5 тысячи рублей.
Российская газета 09:50
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Общество

В Петербурге проведут бесплатное тестирование на антитела к COVID-19

«В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15 по 19 июня 2020 года проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение городского оперативного штаба.
RT на русском 04:28
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Здоровье

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 137 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 8 июня выявлено 137 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:54
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Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
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Происшествия

Один рабочий погиб при ЧП на строящейся станции метро в Петербурге

ТАСС 09:41
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Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
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Гаджеты

Похоже, AMD перейдёт на 5-нанометровые CPU не раньше 2021 года

На следующей неделе запланирован выход троицы CPU Matisse Refresh, а до конца года на прилавках могут появиться Ryzen 4000 для десктопов и серверные чипы Milan.
Игромания.ру 09:51
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 06 июня в 05:16
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Политика

В России создадут федеральный регистр сведений о населении

Владимир Путин подписал федеральный закон о создании единого информационного регистра со сведениями о населении.
РИА Новости 08:24
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Армия и оружие

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Сокращение американского контингента в Германии приведет к ослаблению позиций НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 09:35
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости 05:40
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Общество

Тушение нефтяного пожара из пушки показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео снайперского выстрела из противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" по горящей нефтяной скважине в Иркутской области.
Российская газета 06:28
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