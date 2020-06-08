В Минтрансе исключили возможность туристических поездок за границу в ближайшее время. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на пресс-службу министерства. Как отметили в ведомстве, сперва необходимо восстановить перевозки по стране и внутренний туризм.

В Минтрансе исключили возможность полетов за границу в ближайшее время

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