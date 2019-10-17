Экономика

Капитал страныКапитал страныВ Минтрансе назвали основное условие для снижения цен на авиабилеты

Заместитель министра транспорта Александр Юрчик прокомментировал ситуацию с повышением цен на авиабилеты лоукостером "Победа", представители которого заявил о включении в цену авиабилета сбора на регистрацию в международных аэропортах, составляющего €25.
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Названо условие для снижения цен на авиабилеты в России

URA.Ru09:43

Названы условия снижения стоимости авиабилетов в России

Lenta.ru09:27

Минтранс назвал ключ к снижению цен на авиабилеты

Взгляд.ру07:18

В Минтрансе назвали условия для снижения цен на авиабилеты

Известия08:30

В Минтрансе назвали ключ к снижению цен на авиабилеты

РБК07:56

Минтранс назвал ключ к снижению цен на авиабилеты

News.ru09:05

Минтранс не считает нужным менять законодательство для снижения цен на авиабилеты

ТАСС06:11
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В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей»

Газета.Ru 04:15
Политика

Путин и Эрдоган обсудят операцию Турции в Сирии на встрече в Сочи

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Больше всего поражает, что у существа нет мозга, но есть способность к обучению.
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Армия и оружие

Анкара назвала условие полного прекращения операции в Сирии

Комментируя переговоры турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с вице-президентом США Майклом Пенсом, которые прошли в Анкаре и длились четыре часа, министр отметил, что стороны договорились о прекращении операции «Источник мира» в Сирии сроком на 120 часов.
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В Днепре мужчина расстрелял автомобиль, водитель погиб

В Днепре на Набережной Заводской мужчина обстрелял автомобиль, погиб водитель. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает издание «Страна»
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Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска

Тело старшеклассницы обнаружено в одной из школ новосибирского микрорайона ОбьГЭС.
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Верховная рада начала расследование против трех украинских телеканалов

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Россия продаст Сербии комплексы ПВО «Панцири»

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Realme привезёт в Россию мощный бюджетник с 5000 мАч и NFC

Realme 5 имеет аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.
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Энрике Иглесиас повеселился со своими детьми под песню Юрия Никулина

Певец Энрике Иглесиас на своей странице в Instagram разместил видео, где играет с сыном Николасом и дочерью Люси.
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Эрдоган обозначил цели совместной работы Турции и США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал комментарий к посту своего американского коллеги Дональда Трампа в Твиттере, в котором обозначил цели совместных американо-турецких усилий.
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Армия и оружие

Пуски ракет в рамках учений «Гром-2019» прошли под руководством Путина

Пуски баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений «Гром-2019» прошли под руководством президента России Владимира Путина.
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Политика

Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима

Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
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Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ 16:38
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Обвиняемый по делу о теракте в метро заявил о давлении следствия

Обвиняемый по делу о теракте в петербургском метро Аброр Азимов заявил на заседании Второго Западного окружного военного суда 17 октября, что ранее дал признательные показания под давлением.
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Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки

Экс-прокурор Крыма депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») ответила на критику Ксении Собчак по поводу длины юбки.
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Стало известно расписание матчей «Спартака» на турнире Florida Cup

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Врачи рассказали, к чему приводит «ком в горле»

Известный врач Сергей Агапкин сообщил, что такое ощущение, как «ком в горле» может свидетельствовать о серьезной болезни.
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Агент Мельгарехо рассказал о будущем игрока в «Спартаке»

Агент Лоренсо Мельгарехо, Хуан Апплеярд, поделился своими мыслями касательно будущего полузащитника в московском «Спартаке».
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Коалиция США разбомбила собственный склад боеприпасов в Сирии

Военные коалиции, возглавляемой США, уходя из Сирии, нанесли авиаудар по собстввенному складу боеприпасов.
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Обновление Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике

В ближайшие недели обновление Windows 10 November 2019 (1909) станет доступно для загрузки.
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Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым

Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
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Появились первые снимки Nissan X-Trail нового поколения

Автопроизводитель Nissan из Японии взялся за дорожные тесты модели X-Trail следующей генерации.
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СКА и «Витязь» готовят двойной обмен

Клубы Континентальной хоккейной лиги СКА и «Витязь» планируют обменяться игроками, информирует «Спорт Бизнес Online».
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Руководители 27 государств-членов ЕС одобрили условия сделки по выходу Великобритании из объединения.
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