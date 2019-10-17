Заместитель министра транспорта Александр Юрчик прокомментировал ситуацию с повышением цен на авиабилеты лоукостером "Победа", представители которого заявил о включении в цену авиабилета сбора на регистрацию в международных аэропортах, составляющего €25.

В Минтрансе назвали основное условие для снижения цен на авиабилеты

Армия и оружие Анкара назвала условие полного прекращения операции в Сирии Комментируя переговоры турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с вице-президентом США Майклом Пенсом, которые прошли в Анкаре и длились четыре часа, министр отметил, что стороны договорились о прекращении операции «Источник мира» в Сирии сроком на 120 часов.

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