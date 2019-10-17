Экономика
Капитал страныВ Минтрансе назвали основное условие для снижения цен на авиабилеты
Заместитель министра транспорта Александр Юрчик прокомментировал ситуацию с повышением цен на авиабилеты лоукостером "Победа", представители которого заявил о включении в цену авиабилета сбора на регистрацию в международных аэропортах, составляющего €25.
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 17:09, Вашингтон
Политика
Путин и Эрдоган обсудят операцию Турции в Сирии на встрече в Сочи
Президент России Владимир Путин 22 октября обсудит со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом операцию Турции на севере Сирии, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Общество
В парижском зоопарке обнаружили существо без мозга, имеющее 720 полов
Больше всего поражает, что у существа нет мозга, но есть способность к обучению.
Армия и оружие
Анкара назвала условие полного прекращения операции в Сирии
Комментируя переговоры турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с вице-президентом США Майклом Пенсом, которые прошли в Анкаре и длились четыре часа, министр отметил, что стороны договорились о прекращении операции «Источник мира» в Сирии сроком на 120 часов.
Политика
США могут пригласить Россию на следующий саммит G7
Соединенные штаты будут председательствовать на следующем саммите G7, поэтому вполне возможно, что Россия получит приглашение участвовать в заседании в качестве гостя.
Происшествия
В Днепре мужчина расстрелял автомобиль, водитель погиб
В Днепре на Набережной Заводской мужчина обстрелял автомобиль, погиб водитель. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает издание «Страна»
Кино
Джона Хилл отказался от роли в «Бэтмене»
После длительных переговоров с Warner Bros. Джона Хилл всё же решил отказаться от участия в новом «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном.
Происшествия
Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска
Тело старшеклассницы обнаружено в одной из школ новосибирского микрорайона ОбьГЭС.
Политика
Верховная рада начала расследование против трех украинских телеканалов
Парламент Украины создал временную комиссию, которая займется расследованием в отношении телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK.
Гаджеты
Realme привезёт в Россию мощный бюджетник с 5000 мАч и NFC
Realme 5 имеет аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас повеселился со своими детьми под песню Юрия Никулина
Певец Энрике Иглесиас на своей странице в Instagram разместил видео, где играет с сыном Николасом и дочерью Люси.
Политика
Эрдоган обозначил цели совместной работы Турции и США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал комментарий к посту своего американского коллеги Дональда Трампа в Твиттере, в котором обозначил цели совместных американо-турецких усилий.
Армия и оружие
Пуски ракет в рамках учений «Гром-2019» прошли под руководством Путина
Пуски баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений «Гром-2019» прошли под руководством президента России Владимира Путина.
Кино
Анджелина Джоли опять обзавелась рогами
Выяснялось, что Малефисента, несмотря на рога и пугающе острые скулы, на самом деле не столько злая, сколько обиженная - жизнью, и особенно мужчинами.
Политика
Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима
Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Происшествия
Обвиняемый по делу о теракте в метро заявил о давлении следствия
Обвиняемый по делу о теракте в петербургском метро Аброр Азимов заявил на заседании Второго Западного окружного военного суда 17 октября, что ранее дал признательные показания под давлением.
Общество
Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки
Экс-прокурор Крыма депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») ответила на критику Ксении Собчак по поводу длины юбки.
Здоровье
Врачи рассказали, к чему приводит «ком в горле»
Известный врач Сергей Агапкин сообщил, что такое ощущение, как «ком в горле» может свидетельствовать о серьезной болезни.
Футбол
Агент Мельгарехо рассказал о будущем игрока в «Спартаке»
Агент Лоренсо Мельгарехо, Хуан Апплеярд, поделился своими мыслями касательно будущего полузащитника в московском «Спартаке».
Армия и оружие
Коалиция США разбомбила собственный склад боеприпасов в Сирии
Военные коалиции, возглавляемой США, уходя из Сирии, нанесли авиаудар по собстввенному складу боеприпасов.
Технологии
Обновление Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике
В ближайшие недели обновление Windows 10 November 2019 (1909) станет доступно для загрузки.
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым
Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Авто
Появились первые снимки Nissan X-Trail нового поколения
Автопроизводитель Nissan из Японии взялся за дорожные тесты модели X-Trail следующей генерации.
Хоккей
СКА и «Витязь» готовят двойной обмен
Клубы Континентальной хоккейной лиги СКА и «Витязь» планируют обменяться игроками, информирует «Спорт Бизнес Online».
Происшествия
С каких телефонных номеров калининградцам звонят мошенники
Звонки калининградцам от мошенников чаще всего поступают с номеров, которые начинаются с московского кода 8(495).
Политика
Саммит ЕС одобрил сделку по Brexit
Руководители 27 государств-членов ЕС одобрили условия сделки по выходу Великобритании из объединения.