Экономика

Капитал страныКапитал страныВ Минтрансе назвали основное условие для снижения цен на авиабилеты

Заместитель министра транспорта Александр Юрчик прокомментировал ситуацию с повышением цен на авиабилеты лоукостером "Победа", представители которого заявил о включении в цену авиабилета сбора на регистрацию в международных аэропортах, составляющего €25.
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Названо условие для снижения цен на авиабилеты в России

URA.Ru09:43

Минтранс не считает нужным менять законодательство для снижения цен на авиабилеты

ТАСС06:11

Минтранс назвал ключ к снижению цен на авиабилеты

News.ru09:05

В Минтрансе назвали условия для снижения цен на авиабилеты

Известия08:30

В Минтрансе назвали ключ к снижению цен на авиабилеты

РБК07:56

Минтранс назвал ключ к снижению цен на авиабилеты

Взгляд.ру07:18

Названы условия снижения стоимости авиабилетов в России

Lenta.ru09:27
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Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия вчера в 12:35
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США и Турция договорились о прекращении огня на севере Сирии

Турция приостановит свою военную операцию в Сирии на 120 часов, сообщил вице-президент США Майк Пенс.
BFM.ru 13:57
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Lenta.ru 15 октября в 12:43
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Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
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Комсомольская правда вчера в 13:05
Политика

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Ранее Трамп высказался за возвращение РФ в G7 и заявил, что мог бы пригласить президента РФ в качестве гостя на следующий саммит группы, который пройдет в 2020 году в Соединенных Штатах.
Интерфакс 13:17
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Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 09:56
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Умерла известная кубинская балерина Алисия Алонсо

Алисия Алонсо участвовала в создании Американского балетного театра, работала в Михаилом Фокиным, Джорджем Баланчиным и другими прославленными постановщиками.
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Действующий глава Каталонии Ким Торра призвал провести новый референдум о независимости от Испании после массовых акций протеста в регионе, 15 октября передает агентство Associated Press.
REGNUM 15 октября в 16:03
Экономика

Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов

Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб. Как выяснил "Ъ", около трети ресурса могла получить РРПК Глеба Франка, которая в итоге консолидирует 15% добычи краба в РФ.
Коммерсантъ 15 октября в 18:30
Политика

Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Политика

США готовят новые санкции против России из-за Сирии

Сенаторы США готовят законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России.
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В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма

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Общество

В России упростили процедуру взыскания долгов с дачников

Садоводческие товарищества теперь смогут взыскать долги дачников, направив заявление в мировой суд о выдаче судебного приказа.
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Купе-кроссовер Haval F7x начали выпускать в России. Производство развернули на мощностях завода в Тульской области.
Aobe.ru вчера в 15:43
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Травматологи Челябинска уволились из больницы

Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.
Уральский меридиан 01:21
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Двукратный олимпийский призер Смирнов умер на 63-м году жизни

Двукратный призер Олимпийских игр 1976 года Андрей Смирнов умер в среду, 16 октября, на 63-м году жизни, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.
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Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
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В Гидрометцентре назвали регионы России, куда идёт похолодание и снег

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Маркизио рассказал, чем его впечатляет Россия

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Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
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Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
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Саммит ЕС одобрил сделку по Brexit

Руководители 27 государств-членов ЕС одобрили условия сделки по выходу Великобритании из объединения.
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Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря

Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
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СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня

Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
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В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
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Суд Киева снял арест с акций украинской «дочки» Сбербанка

Хозяйственный суд Киева обязал "Райффайзен банк Аваль" как депозитарное учреждение снять арест и запреты в отношении акций украинской "дочки" Сбербанка.
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Нападающий Кротоне Макси Лопес поблагодарил бывшего партнёра по Сампдории Мауро Икарди за то, что он увёл у него жену Ванду Нару.
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