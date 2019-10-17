Экономика
Капитал страныВ Минтрансе назвали основное условие для снижения цен на авиабилеты
Заместитель министра транспорта Александр Юрчик прокомментировал ситуацию с повышением цен на авиабилеты лоукостером "Победа", представители которого заявил о включении в цену авиабилета сбора на регистрацию в международных аэропортах, составляющего €25.
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 14:05, Ашберн
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия вчера в 12:35
Армия и оружие
США и Турция договорились о прекращении огня на севере Сирии
Турция приостановит свою военную операцию в Сирии на 120 часов, сообщил вице-президент США Майк Пенс.
BFM.ru 13:57
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru 15 октября в 14:48
Политика
Эрдоган назвал главу МИД Германии «дилетантом»
Президент Турции оскорбил главу МИД Германии, назвав Хайко Мааса дилетантом.
Комсомольская правда вчера в 13:05
Политика
В Вашингтоне сочли возможным пригласить Путина на следующий саммит G7
Ранее Трамп высказался за возвращение РФ в G7 и заявил, что мог бы пригласить президента РФ в качестве гостя на следующий саммит группы, который пройдет в 2020 году в Соединенных Штатах.
Интерфакс 13:17
Армия и оружие
Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку
Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 09:56
Общество
Умерла известная кубинская балерина Алисия Алонсо
Алисия Алонсо участвовала в создании Американского балетного театра, работала в Михаилом Фокиным, Джорджем Баланчиным и другими прославленными постановщиками.
Эхо Москвы 13:31
Политика
Глава Каталонии призвал провести новый референдум о независимости
Действующий глава Каталонии Ким Торра призвал провести новый референдум о независимости от Испании после массовых акций протеста в регионе, 15 октября передает агентство Associated Press.
REGNUM 15 октября в 16:03
Экономика
Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов
Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб. Как выяснил "Ъ", около трети ресурса могла получить РРПК Глеба Франка, которая в итоге консолидирует 15% добычи краба в РФ.
Коммерсантъ 15 октября в 18:30
Политика
Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Политика
США готовят новые санкции против России из-за Сирии
Сенаторы США готовят законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России.
Газета.Ru 13:39
Кино
В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма
Мир фантастики 15 октября в 04:19
Общество
В России упростили процедуру взыскания долгов с дачников
Садоводческие товарищества теперь смогут взыскать долги дачников, направив заявление в мировой суд о выдаче судебного приказа.
РБК 01:30
Авто
Купе-кроссовер Haval F7x начали выпускать в России
Купе-кроссовер Haval F7x начали выпускать в России. Производство развернули на мощностях завода в Тульской области.
Aobe.ru вчера в 15:43
Здоровье
Травматологи Челябинска уволились из больницы
Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.
Уральский меридиан 01:21
Спорт
Двукратный олимпийский призер Смирнов умер на 63-м году жизни
Двукратный призер Олимпийских игр 1976 года Андрей Смирнов умер в среду, 16 октября, на 63-м году жизни, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.
Спорт-Экспресс 11:32
Политика
Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах
Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
РБК 12:19
Футбол
Маркизио рассказал, чем его впечатляет Россия
Газета.Ru 10:53
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 13:05
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Политика
Саммит ЕС одобрил сделку по Brexit
Руководители 27 государств-членов ЕС одобрили условия сделки по выходу Великобритании из объединения.
Российская газета 13:56
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Российская газета 01:30
Общество
Суд Киева снял арест с акций украинской «дочки» Сбербанка
Хозяйственный суд Киева обязал "Райффайзен банк Аваль" как депозитарное учреждение снять арест и запреты в отношении акций украинской "дочки" Сбербанка.
Вести.Финанс 09:05
Футбол
Макси Лопес рад, что Икарди увёл у него жену
Нападающий Кротоне Макси Лопес поблагодарил бывшего партнёра по Сампдории Мауро Икарди за то, что он увёл у него жену Ванду Нару.
Sport.ru 13:58
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины
Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля.
RT на русском 06:13