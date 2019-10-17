Экономика
ИзвестияВ Минтрансе назвали условия для снижения цен на авиабилеты
Перед Минтрансом, по словам замминистра, поставлена задача «хотя бы стабилизировать» рост стоимости билетов на уровне инфляции. Накануне сообщалось, что министерство транспорта России вместе с Федеральной антимонопольной службой изучат повышение авиакомпанией «Победа» стоимости билетов из-за рубежа.
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Кудерметова обыграла Свитолину на Кубке Кремля
Политика
Глава СПЧ Михаил Федотов покинет свой пост
Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов покинет свой пост в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе, рассказал РБК близкий к руководству совета источник.
Происшествия
За два дня беспорядков в Каталонии пострадали 400 человек
Общество
Мошенники изобрели новый способ хищения денег из банкоматов
Новый способ хищения денег из банкоматов придумали фальшивомонетчики, рассказала представитель Генеральной прокуратуры РФ Елена Малык в программе "Эфир", которая выходит на сайте надзорного ведомства.
Киберспорт
Riot Games анонсировала анимационный сериал по League of Legends
Экономика
«Сибур» начал производство полиэтилена на крупнейшем заводе в России
Мощность «Запсиба» должна составить 1,5 млн т полиэтилена и 0,5 млн т полипропилена в год, что сделает завод крупнейшим нефтехимическим комплексом по объемам производства полимеров в России (сейчас «Сибур» производит лишь 0,27 млн т полиэтилена на «Томскнефтехиме» и около 1 млн т полипропилена на разных площадках).
Политика
Синод РПЦ опроверг сообщения о признании Элладской церковью ПЦУ
Священный Синод Русской православной церкви в четверг опроверг информацию ряда СМИ о состоявшемся признании Элладской церковью "новой церкви" Украины.
Экономика
Кудрина и Зубкова ждут в Париже по делу о 12 миллиардах долларов
Главу Счетной палаты Алексея Кудрина и председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова позвали выступить на слушаниях международного арбитража в ноябре в Париже по делу «Пугачев против Российской федерации».
Политика
Трамп поругался с конгрессменами из-за Сирии
Громким скандалом закончилась встреча президента Дональда Трампа с группой конгрессменов во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Белом доме, на которой обсуждались вопросы внешней политики и ситуация в Сирии.
Общество
В Москве побит температурный рекорд 130-летней давности
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Авто
Компания Skoda показала новую Skoda Octavia
Skoda Octavia нового поколения, дебют которой намечен на 11 ноября, до сих пор была раскрыта только на шпионских снимках, да и то – только в камуфляже.
Политика
На Украине сообщают о задержании Гладковского по делу «Укроборонпрома»
Бывший депутат Верховной рады Украины, журналист издания Украинская правда Сергей Лещенкосообщил, что следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали экс-замглавы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчука).
Культура
Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров
Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Авто
Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero покинет Россию
Внедорожник японского автопроизводителя до конца этого года покинет рынок России, сообщили в пресс-службе марки.
Политика
Генеральная прокуратура Украины собирается начать дело против депутата ВР Дубневича
Руслан Рябошапка, генеральный прокурор Украины, подписал и направил в Верховную Раду запрос на привлечение нардепа Ярослава Дубневича к уголовной ответственности.
Кино
Звезда «Игры престолов» может сыграть главную роль в «Матрице 4»
Кино
В сети появился трейлер фильма «Лёд 2»
Кинокомпания Sony выложила в сеть первый трейлер фильма «Лёд 2». Он выйдет на экраны страны 14 февраля 2020 года.
Армия и оружие
Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Политика
Кремль прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование Киева распустить самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
Политика
В ООН попросили закрыть сайт «Миротворец»
Украинским депутатам предложили закрыть сайт "Миротворец", содержащий персональные данные оппозиционных политиков, журналистов и граждан.
Политика
Бортников сообщил об информации из США о готовящихся терактах в России
Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что недавно США предоставили России информацию о конкретных лицах, готовящих теракты на территории страны, передает ТАСС.
Культура
Путин посмотрел класс-концерт студентов-выпускников ВГИКа
До встречи со студентами и выпускниками ВГИК глава государства осмотрел несколько учебных помещений института, в частности, посетил основанный в 2004 году факультет анимации и мультимедиа.
Политика
В Минтруде заявили о «феминизированности» госслужбы в России
Женщины составляют 72% российских госслужащих. Об этом заявил первый заместитель министра труда и соцзащиты России Алексей Вовченко.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод
Московский суд зарегистрировал исковое заявление мужа 55-летней певицы Лолиты Милявской, 44-летнего фитнес-тренера Дмитрия Иванова, о расторжении брака.
Политика
В ФРГ надеются на продвижение в вопросе отмены санкций против России
Заместитель лидера Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер выразил надежду, что в 2020 году будет продвижение по вопросу отмены санкций против России.
Происшествия
Тело девочки нашли в одной из школ Новосибирска
Как отмечается, мертвую девочку нашли в школе Советского района. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.