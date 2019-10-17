Экономика
ИзвестияВ Минтрансе назвали условия для снижения цен на авиабилеты
Перед Минтрансом, по словам замминистра, поставлена задача «хотя бы стабилизировать» рост стоимости билетов на уровне инфляции. Накануне сообщалось, что министерство транспорта России вместе с Федеральной антимонопольной службой изучат повышение авиакомпанией «Победа» стоимости билетов из-за рубежа.
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с чего всё началось
Саму же платную регистрацию на международный рейс "Победа" ввела осенью того же года. Авиакомпания аргументировала свою просьбу тем, что включение стоимости регистрации в тариф приведет к повышению цен на авиабилеты для всех клиентов, в том числе для тех, кто не пользуется данной услугой.ТАСС06:11
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