Саму же платную регистрацию на международный рейс "Победа" ввела осенью того же года. Авиакомпания аргументировала свою просьбу тем, что включение стоимости регистрации в тариф приведет к повышению цен на авиабилеты для всех клиентов, в том числе для тех, кто не пользуется данной услугой.

с чего всё началось

Перед Минтрансом, по словам замминистра, поставлена задача «хотя бы стабилизировать» рост стоимости билетов на уровне инфляции. Накануне сообщалось, что министерство транспорта России вместе с Федеральной антимонопольной службой изучат повышение авиакомпанией «Победа» стоимости билетов из-за рубежа.

В Минтрансе назвали условия для снижения цен на авиабилеты

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