Общество
ИзвестияВ Минтрансе объяснили отказ от дистанцирования пассажиров в самолетах
Социальная дистанция между пассажирами в самолетах приведет к удорожанию билетов и нерентабельности перевозок. Таким мнением в субботу, 16 мая, поделился глава министерства Евгений Дитрих.
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В Минтрансе отказались от дистанцирования авиапассажиров из-за нерентабельности
Национальная служба новостей08:35
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Общество
Вирусолог назвал способы избежать заражения коронавирусом в магазинах
Ранее в мае в Российской академии наук заявили, что для дезинфекции продуктов из магазинов лучше всего использовать спиртосодержащие средства.
РБК 20:48
Общество
Осипов не стал говорить про 25 млн руб., потраченные из пожертвований на дизайн-код Читы
Кулаков не стал говорить, каким образом фирме Пономаренко, не имеющей ни должного персонала, ни опыта, передали подряд от Фонда развития Забайкальского края на 25 миллионов рублей по разработке дизайн-кода Читы.
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Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 07:13
Политика
Пушков напомнил послу США в Польше про угрозу «ядерной зимы»
Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере раскритиковал посла США в Польше Джоржетт Мосбахер за ее предложение разместить ядерное оружие и напомнил об угрозе ядерной зимы.
РИА Новости вчера в 19:23
Здоровье
Россиянам объяснили правила подготовки к тесту на коронавирус
Руководитель группы медицинской экспертизы «Инвитро» Татьяна Панкратова рассказала, как правильно готовиться к сдаче теста на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 20:45
Общество
Власти Италии с 3 июня откроют границы
Итальянское правительство с 3 июня собирается снять запрет на передвижение между регионами и открыть границы страны, передает РИА Новости со ссылкой на заявление Совета министров.
Аргументы и Факты 00:35
Футбол
Бенжамен Павар: «Не исключаю, что нам придется вновь остановить сезон Бундеслиги»
Говорю вам об этом, но, возможно, нам придется остановить сезон.
Матч ТВ 20:21
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака
Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com 14:51
Происшествия
Назначена дата рассмотрения дела Риммы Шатовкиной в ВККС
«Рассмотрение представления председателя СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Шатовкиной Риммы Викторовны по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации состоится в 12 часов 27 мая», - сообщили в Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).
НДН.инфо 21:10
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 14 мая в 07:42
Здоровье
За сутки 38 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае
Второй день подряд прирост зараженных коронавирусом в Алтайском крае составляет 38 человек. Об этом в субботу, 16 мая сообщил оперштаб.
Kursk.com 04:55
Политика
В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
Страна Пуэрто-Рико, являющаяся свободно ассоциированным государством под управлением США, проведет 3 ноября референдум о статусе острова, соответствующий закон подписала губернатор штата Ванда Васкес.
РИА Новости 19:11
Игры
Фанаты уверены, что Capcom готовит ремейк Resident Evil 4
ИА Красная Весна 13:34
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 11:10
Здоровье
Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем
Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
Вести.Ru 05:40
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru вчера в 04:25
Политика
Турция разрешила россиянам въезд для лечения
Пересекать границу смогут лишь пациенты с отрицательным результатом теста на коронавирус.
РИА Новости 04:40
Экономика
Усманов поднялся в рейтинге самых богатых бизнесменов Британии
Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на седьмую строчку в рейтинге самых богатых предпринимателей в Великобритании по версии издания The Sunday Times.
Московский Комсомолец 20:50
Футбол
«Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» претендуют на хавбека «Милана»
В сезоне-2019/20 хавбек провел 19 матчей за «Торино», за которое выступал на правах аренды, и отметился одной результативной передачей.
Спорт-Экспресс 13:44
Футбол
Футболист «Герты» нарушил социальную дистанцию, поцеловав одноклубника
Защитник берлинской «Герты» Анга Дедрик Боята во время выездного матча 26-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (3:0) поцеловал партнёра по команде, хавбека Марко Груича.
Чемпионат 15:01
Политика
США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2
Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.
REGNUM 16:04
Здоровье
Врач назвал самое опасное осложнение коронавирусной инфекции
Самым опасным из возможных осложнений новой коронавирусной инфекции является полиорганная недостаточность, заявил врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев в интервью телеканалу "Звезда".
Газета.Ru 10:45
Футбол
Экс-тренер «Арсенала» Эмери рассказал об одиночестве в клубе
Бывший главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал о проблемах, с которым столкнулся на посту наставника лондонской команды, передает The Guardian.
Газета.Ru вчера в 22:50
Финансы
Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Profinance.ru вчера в 16:53
Гаджеты
Еще 12 смартфонов Huawei и Honor обновились до EMUI 10.1
Еще 12 смартфонов, выпускаемых под китайскими брендами Huawei и Honor, получили обновление оболочки EMUI до 10.1.
Актуальные Новости вчера в 12:48
Космос
Россия разработает новую программу изучения Венеры
Новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку минимум трех научных аппаратов, будет разработана в России, основные ее этапы представят в 2021 году.
ТАСС 14 мая в 20:00
Здоровье
Комментарии читателей Fox News: русские — безмозглые неряхи
FoxFunLol Путин хотя бы маску носит — и перчатки. ToothlessSwampOgre Небось, русские завезли себе китайских спецов по подсчету заболевших.
ИноСМИ 17:21
Политика
США начали поставку нефти в Белоруссию
В прошлом году Белоруссия получала российскую нефть по ценам примерно на 20% ниже общемировых.
Эхо Москвы вчера в 09:33
Общество
Голикова назвала разницу в смертности от COVID-19 в России с мировой
Ранее в мае Голикова уже говорила, что смертность от COVID-19 в России более чем в семь раз ниже общемировых показателей.
РБК 15:57