Общество

ИзвестияИзвестияВ Минтрансе объяснили отказ от дистанцирования пассажиров в самолетах

Социальная дистанция между пассажирами в самолетах приведет к удорожанию билетов и нерентабельности перевозок. Таким мнением в субботу, 16 мая, поделился глава министерства Евгений Дитрих.
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Министр транспорта сообщил о фактической невозможности соблюдать социальную дистанцию в самолетах

Эхо Москвы16:04

Минтранс уточнил, как изменятся авиаперелеты

Вести.Ru09:00

Минтранс предупредил о подорожании авиабилетов при изменении рассадки

Российская газета08:34

В Минтрансе отказались от дистанцирования авиапассажиров из-за нерентабельности

Национальная служба новостей08:35

В Минтрансе объяснили, почему в самолетах нельзя вводить дистанцирование

РИА Новости08:35

Глава Минтранса РФ высказался против социального дистанцирования в самолетах

Интерфакс08:42

В Минтрансе объяснили отказ от дистанцирования пассажиров в самолетах

Известия08:33
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Президент России Владимир Путин заявил, что без фундаментальной науки и инженерных кадров у РФ не было бы высокотехнологичных видов оружия, которых нет ни у одной страны мира.
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С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой

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В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
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Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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Главный онколог Минздрава назвал один из признаков рака

Одним из малых признаков развития онкологических заболеваний является потеря веса.
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Политика

Во Франции призвали страны ЕС согласованно открывать границы

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что страны ЕС должны принимать решение об открытии границ согласованно.
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Во Франции арестован финансист геноцида в Руанде

Париж, 16 мая 2020, 19:52 — REGNUM Власти Франции арестовали Фелисьена Кабугу, обвиняемого в финансировании геноцида 1994 года в Руанде, 16 мая сообщает Agence France-Press.
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В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
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Постпред США перепутал снимки гетто в Польше и депортации крымских татар

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Первоначально новая батарея будет применяться в выпускаемых в Китае моделях Tesla Model 3. Такой аккумулятор отличается невысокой ценой и долговечностью, а его использование, как ожидается, позволит сравнять стоимость электромобилей с ценой обычных машин с двигателем внутреннего сгорания.
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Путин потребовал не задерживать дополнительные выплаты врачам

От чиновников президент потребовал разобраться с выплатами медикам, работающим с коронавирусными больными По мнению и требованию президента страны, решить вопрос о выплате дополнительных вознаграждений врачам, которые работают с коронавирусными пациентами, необходимо как можно быстрее.
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В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

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Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идёт на поправку. Мы желаем ей здоровья, — рассказала певица в эфире телеканала «Россия 1».
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Евгений Иванович Дитрих
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Министр транспорта Российской Федерации с 18 мая 2018. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
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