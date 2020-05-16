Общество

ИзвестияИзвестияВ Минтрансе объяснили отказ от дистанцирования пассажиров в самолетах

Социальная дистанция между пассажирами в самолетах приведет к удорожанию билетов и нерентабельности перевозок. Таким мнением в субботу, 16 мая, поделился глава министерства Евгений Дитрих.
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Министр транспорта сообщил о фактической невозможности соблюдать социальную дистанцию в самолетах

Эхо Москвывчера в 16:04

Минтранс уточнил, как изменятся авиаперелеты

Вести.Ruвчера в 09:00

В Минтрансе отказались от дистанцирования авиапассажиров из-за нерентабельности

Национальная служба новостейвчера в 08:35

Глава Минтранса РФ высказался против социального дистанцирования в самолетах

Интерфаксвчера в 08:42

В Минтрансе объяснили, почему в самолетах нельзя вводить дистанцирование

РИА Новостивчера в 08:35

Минтранс предупредил о подорожании авиабилетов при изменении рассадки

Российская газетавчера в 08:34

В Минтрансе объяснили отказ от дистанцирования пассажиров в самолетах

Известиявчера в 08:33
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Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

Коммерсантъ вчера в 21:45
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Происшествия

Суд арестовал зампреда правительства Пензенской области Бурлакова

Ленинский районный суд Пензы в субботу, 16 мая, арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами.
Известия вчера в 09:24
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Фигурное катание

Тарасова жестко оскорбила Роднину

Газета.Ru вчера в 08:54
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Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
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Происшествия

В Лос-Анджелесе 10 пожарных тяжело пострадали при тушении огня

ТАСС вчера в 22:37
Происшествия

Коронавирус обнаружили у 15 человек, прилетевших в Читу из Москвы

«С 14 апреля 2020 года забор материала произведен у 1092 человек: в 1007 случаях получен отрицательный результат, в 15 случаях – положительный результат (граждане госпитализированы), 70 – в работе», - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец Чита вчера в 20:11
Киберспорт

Newbee опровергла обвинения в участии в договорных матчах

Киберспортивная организация Newbee, которая ранее была отстранена из-за участия в договорных матчах в Dota 2, не собирается признавать свою вину.
Metaratings вчера в 05:06
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
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Единоборства

Оверим отправил в нокаут Харриса в главном бою UFC Fight Nights

Боец смешанных единоборств (ММА) Алистер Оверим победил Уолта Харриса в главном бою основного карда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights, который проходил в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле, штат Флорида.
Газета.Ru вчера в 23:53
Армия и оружие

«Супер-пупер-ракету» Трампа развенчал эксперт

Заявленная накануне президентом США Дональдом Трампом новая американская разработка "супер-пупер-ракеты" не представляет собой ничего нового или сенсационного.
Южный Федеральный 15 мая в 21:03
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Армия и оружие

Новая универсальная бронированная машина УБИМ прошла все испытания

В ВС РФ испытали универсальную бронированную инженерную машину УБИМ, которая обладает довольно большим функционалом осуществляемых работ.
Car.ru вчера в 03:22
7
Происшествия

Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru 15 мая в 04:25
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Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
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Общество

В МГУ прокомментировали открытое письмо о домогательствах в вузе

Студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ имени М. В. Ломоносова написали открытое письмо против харассмента в университетской среде.
Аргументы недели 14 мая в 15:59
1,1K
Общество

Голикова назвала разницу в смертности от COVID-19 в России с мировой

Ранее в мае Голикова уже говорила, что смертность от COVID-19 в России более чем в семь раз ниже общемировых показателей.
РБК вчера в 15:57
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Авто

В России вводят новые ограничения на ввоз праворульных машин

С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс 15 мая в 21:56
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Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 15 мая в 06:40
751
Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:12
2,8K
Общество

В Гидрометцентре призвали не ждать тепла в ближайшие дни

Резкого потепления в центре европейской части России в ближайшие дни не ожидается. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
ФАН 15 мая в 02:50
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Политика

В Раде сообщили о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Депутат пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию в отношении решения конфликта в Донбассе и не пойдет по пути своего предшественника Петра Порошенко.
РИА Новости вчера в 19:30
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
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Здоровье

В Бурятии прибавилось количество заболевших коронавирусом

По данным на 15 мая, в Бурятии прибавилось количество заболевших коронавирусом на 41 человек.
Наш Север 15 мая в 01:18
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Политика

США пытаются отрезать Huawei от мировых поставщиков микросхем

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) является крупнейшим поставщиком чипы для устройств Huawei.
Piter.tv вчера в 10:41
46
Общество

В Крыму с 18 мая отменят всеобщий режим самоизоляции

Пункт об обязательной самоизоляции для жителей Крыма исключен из новой версии указа главы республики Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности, вместо него добавлена рекомендация ограничить выход из дома без необходимости.
Интерфакс вчера в 02:54
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Армия и оружие

Загадочный полет: зачем Ju-52 прилетел в Москву за 38 дней до войны

Истинные причины прилета самолета в СССР накануне Великой Отечественной войны до сих пор остаются неразгаданными.
Российская газета 15 мая в 03:07
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Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 15 мая в 12:19
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Экономика

Названо условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем

Венчурный инвестор Оскар Стаховяк назвал условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 21:21
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Политика

На Украине Зеленского призвали объяснить санкции против МГУ и Эрмитажа

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала президента страны Владимира Зеленского объяснить, на каком основании введены санкции против ряда российских культурных и образовательных учреждений.
Известия вчера в 15:54
Общество

Число заболеваний коронавирусом в Приморье достигло 1268

Число зафиксированных случаев заболеваний коронавирусом в Приморском крае за прошедшие сутки составило 71, общее число заболеваний достигло 1268.
RT на русском вчера в 22:15
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Общество

Сергей Цивилев в очередной раз обратится к жителям Кузбасса

В воскресенье, 17 мая, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обратится к кузбассовцам из-за ситуации с коронавирусом.
VSE42.RU 00:13
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Евгений Иванович Дитрих
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Министр транспорта Российской Федерации с 18 мая 2018. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
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