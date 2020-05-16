Социальная дистанция между пассажирами в самолетах приведет к удорожанию билетов и нерентабельности перевозок. Таким мнением в субботу, 16 мая, поделился глава министерства Евгений Дитрих.

В Минтрансе объяснили отказ от дистанцирования пассажиров в самолетах

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