Общество

Газета.RuГазета.RuВ Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах

Министр напомнил, что зарубежные компании, которые ввели правило дистанцирования в самолетах, позже были вынуждены вернуться к прежнему режиму работы. По мнению Дитриха, перчаток и масок достаточно, чтобы предотвратить заражение пассажиров.
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