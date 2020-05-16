Министр напомнил, что зарубежные компании, которые ввели правило дистанцирования в самолетах, позже были вынуждены вернуться к прежнему режиму работы. По мнению Дитриха, перчаток и масок достаточно, чтобы предотвратить заражение пассажиров.

В Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах

Политика Климкин выразил беспокойство насчет визита Козака в Берлин Экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в своем Facebook прокомментировал визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин. 115

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 597

Футбол Семак прокомментировал ситуацию со своим контрактом Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу ситуации со своим контрактом.

Технологии Microsoft подготовила долгожданное обновление Windows. Что нового Майский апдейт Windows 10, получивший название May Update, стал доступен для скачивания на портале MSDN - правда, пока что это могут сделать только разработчики. 70

Происшествия Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова Ленинский районный суд Пензы в субботу арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами, сообщили РИА Новости в суде. 22

Происшествия Неизвестный заявил о минировании всех московских аэропортов Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что все станции метрополитена, родильные дома и инфекционные больницы Москвы получили анонимные сообщения с угрозой "минирования". 60

Экономика ФРС не исключает нового обвала на финансовых рынках Обвал на финансовых рынках может снова повториться, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США по финансовой стабильности (.pdf).

Хоккей СКА подписал контракт с Тимкиным Петербургский СКА подписал контракт с бывшим хоккеистом магнитогорского "Металлурга" Евгением Тимкиным, сообщается на официальном сайте клуба из Северной столицы России.

Происшествия Фигурант «московского дела» Беглец пожаловался на угрозы в колонии 27 марта Второй кассационный суд изменил наказание Данилу Беглецу с содержания в колонии общего режима на колонию-поселение.

Армия и оружие Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией. 194

Шоу-бизнес Наташа Королёва вспомнила, как Пугачёва ревновала Николаева к ней Певица Наташа Королёва рассказала, что Алла Пугачёва негативно к ней отнеслась, когда первый раз увидела.

Общество Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о смягчении карантина Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о поэтапном смягчении карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции. 147

Здоровье В Удмуртии медработники получили стимулирующие выплаты за апрель В Удмуртии 1899 медиков, работавших с коронавирусными больными, получили региональные и федеральные выплаты за апрель.

Здоровье Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 1K