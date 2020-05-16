Общество
Газета.RuВ Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах
Министр напомнил, что зарубежные компании, которые ввели правило дистанцирования в самолетах, позже были вынуждены вернуться к прежнему режиму работы. По мнению Дитриха, перчаток и масок достаточно, чтобы предотвратить заражение пассажиров.
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В Минтрансе отказались от дистанцирования авиапассажиров из-за нерентабельности
Национальная служба новостей08:35
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Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Газета.Ru 06:52
Общество
Кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом
Правительство уточнило правила стимулирующих выплат медицинскому персоналу и работникам, помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, строго исключив какие-либо почасовые подсчеты.
Российская газета 09:45
Политика
Климкин выразил беспокойство насчет визита Козака в Берлин
Экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в своем Facebook прокомментировал визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин.
Газета.Ru 14 мая в 23:39
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Футбол
У форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус
Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 12:54
Политика
Сенатор Джабаров допустил выход ряда регионов из состава Украины
Вслед за юго-восточными регионами Украины из состава страны могут выйти Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье.
РБК 02:58
Футбол
Семак прокомментировал ситуацию со своим контрактом
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу ситуации со своим контрактом.
Евро-футбол.ру 13:27
Технологии
Microsoft подготовила долгожданное обновление Windows. Что нового
Майский апдейт Windows 10, получивший название May Update, стал доступен для скачивания на портале MSDN - правда, пока что это могут сделать только разработчики.
Российская газета 13 мая в 09:32
Кино
Лука Гуаданьино снимет ремейк «Лица со шрамом»
Discover24 вчера в 05:56
Здоровье
Любимов: все рязанские медики получили путинские выплаты
Губернатор Николай Любимов рассказал о выплатах рязанским медикам, работающих с коронавирусными больными.
Московский Комсомолец вчера в 13:47
Здоровье
Санаторий «Бодрость» в Екатеринбурге вновь станет обсерватором
В санатории «Бодрость» (Екатеринбург) развернут обсерватор для зараженных коронавирусной инфекцией.
ИА Красная Весна 13:15
Политика
Пушков предостерег США от размещения ядерных ракет в Польше
Алексей Пушков, российский сенатор, решил предостеречь Соединенные Штаты от переброски ядерных ракет на территорию Польши.
Discover24 06:25
Происшествия
Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова
Ленинский районный суд Пензы в субботу арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 09:11
Происшествия
Неизвестный заявил о минировании всех московских аэропортов
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что все станции метрополитена, родильные дома и инфекционные больницы Москвы получили анонимные сообщения с угрозой "минирования".
РИА Новости 11:55
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Экономика
ФРС не исключает нового обвала на финансовых рынках
Обвал на финансовых рынках может снова повториться, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США по финансовой стабильности (.pdf).
Коммерсантъ 12:02
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru 08:54
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Хоккей
СКА подписал контракт с Тимкиным
Петербургский СКА подписал контракт с бывшим хоккеистом магнитогорского "Металлурга" Евгением Тимкиным, сообщается на официальном сайте клуба из Северной столицы России.
РИА Новости 11:27
Происшествия
Фигурант «московского дела» Беглец пожаловался на угрозы в колонии
27 марта Второй кассационный суд изменил наказание Данилу Беглецу с содержания в колонии общего режима на колонию-поселение.
Коммерсантъ 09:42
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
У России на сегодняшний день есть высокотехнологичное вооружение, которым не может похвастаться ни одна другая страна, сообщил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 12:49
Армия и оружие
Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО
Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.
Газета.Ru 10:19
Шоу-бизнес
Наташа Королёва вспомнила, как Пугачёва ревновала Николаева к ней
Певица Наташа Королёва рассказала, что Алла Пугачёва негативно к ней отнеслась, когда первый раз увидела.
News.ru 11:39
Общество
Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о смягчении карантина
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о поэтапном смягчении карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 02:16
Общество
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Здоровье
В Удмуртии медработники получили стимулирующие выплаты за апрель
В Удмуртии 1899 медиков, работавших с коронавирусными больными, получили региональные и федеральные выплаты за апрель.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Здоровье
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
Политика
Трамп намерен возобновить финансирование ВОЗ
15 апреля Трамп приостановил внесение взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за того, что она, по его мнению, не справилась с пандемией коронавируса.
Полит.ру 03:05