Экономика

ИзвестияИзвестияВ Минтрансе рассказали о росте цен на авиабилеты на 7%

Стоимость авиабилетов в России выросла на 7% по итогам первого полугодия 2019 года, сообщила глава департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова в кулуарах ВЭФ-2019 в среду, 4 сентября.
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В России подорожали авиабилеты

URA.Ruвчера в 23:58

В Минтрансе рассказали о росте цен на авиабилеты на 7%

Известия02:14

Стоимость авиабилетов в России в I полугодии выросла на 7%

РИА Новостивчера в 23:03

Названа причина подорожания авиабилетов

Lenta.ruвчера в 23:38

В России на 7% выросла стоимость авиабилетов

RT на русскомвчера в 23:23

Авиабилеты в I полугодии подорожали на 7%

ТАССвчера в 23:06

Минтранс объяснил рост стоимости авиабилетов в России

Интерфаксвчера в 23:50
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:55, Вашингтон
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Еще одно исследование ученых, которое охватило более ста тысяч жителей Франции, показало, что употребление одного маленького стакана сладкого напитка в день в целом увеличивает риск появления рака до 18%, и до 22% повышает риск развития рака молочной железы.
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Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25

Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
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Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России

В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
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Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не исключил перехода на четырехдневную рабочую неделю.
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Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне

МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
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В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:46
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Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Newsweek.
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Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

RT на русском 02 сентября в 14:40
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Отметка 2800 пунктов по индексу Мосбиржи затормозит рост рынка акций

Хорошие результаты по Индексу Мосбиржи, по сравнению с остальными мировыми площадками, были вызваны исключительно очередным взлетом акций «Сургутнефтегаза»: «обычка» подорожала на 15,1%, а «префы» — на 12,6%. Причем никаких новостей вчера по компании не было.
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Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево

Интерфакс вчера в 09:51
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Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open

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Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи

По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
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Apple превратила украденные на 300 тыс долларов iPhone в кирпичи

Стоит напомнить, что нужно остерегаться покупки украденных iPhone, да и других смартфонов тоже.
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Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян

Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.
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Премьер России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в регионы будут поставлены более 1,55 тыс. автомобилей скорой помощи и более 2,45 тыс. школьных автобусов.
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Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
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Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО

Вести.Ru вчера в 12:18
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
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Украинского политолога Ковтуна выгнали из эфира на «России 1»

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На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском вчера в 03:05
Политика

СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве

Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
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В Сети опубликовали изображения обновленного ВАЗ-2102

В интернете появились рендерные изображения современной интерпретации классического ВАЗ-2102 от независимых дизайнеров.
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Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

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Россия, Украина и ЕК выберут дату проведения переговоров по газу

Российские представители уже на следующей неделе встретятся со своими коллегами из Украины и Европейской комиссии для выбора даты и места проведения трехсторонних переговоров по транзиту газа.
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Google официально выпустила Android 10

После нескольких месяцев бета-тестирования Google наконец представила финальную версию Android 10 и уже выпустила ее — для смартфонов Pixel и смартфона Essential Phone.
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На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам

Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
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