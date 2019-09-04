Экономика

ТАССТАССАвиабилеты в I полугодии подорожали на 7%

Стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила журналистам начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова в ходе Восточного экономического форума.
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с чего всё началось

Пошли на взлет: перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.
Известия01 сентября в 17:02

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В России подорожали авиабилеты

URA.Ruвчера в 23:58

В России на 7% выросла стоимость авиабилетов

RT на русскомвчера в 23:23

Минтранс объяснил рост стоимости авиабилетов в России

Интерфаксвчера в 23:50

Названа причина подорожания авиабилетов

Lenta.ruвчера в 23:38

В Минтрансе рассказали о росте цен на авиабилеты на 7%

Известия02:14

Авиабилеты в I полугодии подорожали на 7%

ТАССвчера в 23:06

Стоимость авиабилетов в России в I полугодии выросла на 7%

РИА Новостивчера в 23:03
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Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 04:25, Вашингтон
Происшествия

Иномарка врезалась в остановку в Пскове

Газета.Ru 03:10
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи

По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС вчера в 21:08
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова

Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru вчера в 03:05
Происшествия

Экс-игрока «Реала» подозревают в распространении детской порнографии

Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Германии Кристофер Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии, сообщает Bild.
Газета.Ru вчера в 16:32
Происшествия

Прекращено уголовное преследование пятерых участников митинга 27 июля

Следственный комитет России прекратил уголовное преследование пятерых участников митинга 27 июля в Москве.
Lenta.ru вчера в 06:04
Происшествия

Мужчина подарил новорожденную дочь соседке в Кемерово

Газета.Ru 03:51
Происшествия

В Ставропольском крае ведется поиск пилотов разбившегося Су-25

В Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ, сообщили 3 сентября в оборонном ведомстве.
REGNUM вчера в 08:21
Гаджеты

Google объявила о выходе Android 10

Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.
Экономика сегодня вчера в 17:35
Спорт

Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд

Дождь вчера в 14:42
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Происшествия

Пропавшая восьмилетняя девочка в Липецкой области нашлась в Москве

Газета.Ru вчера в 16:11
Общество

Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО

Вести.Ru вчера в 12:18
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне

МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Происшествия

Пьяный житель Хабаровска выстрелил в ребенка из-за шума во дворе

В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка из винтовки из-за шума во дворе.
Известия 03:51
Технологии

Россияне стали меньше созваниваться по мобильным телефонам

В I квартале 2019 г. россияне наговорили на 2,8% минут меньше, чем годом ранее, во втором падение ускорилось до 4%, следует из статистики Минкомсвязи.
Ведомости вчера в 17:30
Экономика

Ущерб для российских аграриев от ЧС в 2019 году достиг 9,5 млрд рублей

Минсельхоз оценивает ущерб для российских аграриев от чрезвычайных ситуаций в 2019 году в 9,5 млрд рублей, сообщил журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов в кулуарах Восточного экономического форума.
ТАСС 01:34
Футбол

Форвард «Ахмата» Мбенг выбыл на месяц из-за перелома ребра

Форвард «Ахмата» Аблайе Мбенг получил перелом ребра на тренировке команды перед матчем 8-го тура РПЛ против «Тамбова» (1:1). Об этом сообщила пресс-служба грозненцев в инстаграме.
Sport24.ru вчера в 18:21
Общество

Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом

REGNUM 00:20
Общество

ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети

Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.
Газета.Ru 04:03
Теннис

Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open

РБК вчера в 17:08
Политика

Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом

Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия вчера в 20:35
Армия и оружие

Системы ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника боевиков

Два ударных беспилотника боевиков попытались приблизиться к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и были уничтожены комплексами ПВО базы, сообщили в Минобороны РФ.
Российская газета вчера в 15:47
Экономика

ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках

Федеральная налоговая служба (ФНС) получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год.
РБК 01:48
Происшествия

В Турции девочка из России утонула в бассейне

Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.
РИА Новости вчера в 12:20
Здоровье

Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян

Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.
Вести.Ru 01:18
Происшествия

Штукатурка упала на ученицу в омской школе

В Омске в одной из школ на ученицу упала штукатурка. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию города.
Газета.Ru 02:57
Киберспорт

CD Projekt RED ищет разработчиков для мультиплеера Cyberpunk 2077. Онлайн-режим появится после выхода одиночных DLC

Cyber.sports.ru 04:23
Технологии

«Ъ»: Акимов поручил проработать вопрос внедрения eSIM

Заместитель председателя правительства России Максим Акимов поручил Минкомсвязи, ФАС и ФСБ совместно проработать предложения по нормативной базе для внедрения технологии виртуальных SIM-карт (eSIM), сообщила газета "Коммерсантъ", в распоряжении которой имеется копия поручения вице-премьера РФ.
Экономика сегодня вчера в 23:08
Происшествия

Задержан обокравший Федора Бондарчука и Евгения Миронова вор

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудниками полиции задержан подозреваемый в похищении мобильных телефонов из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса в Москве.
Вести.Ru вчера в 23:17
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