Общество
ИА Красная ВеснаВ Минтрансе рассказали про судьбу заявки «Аэрофлота» на господдержку
Заявка «Аэрофлота» на субсидии от государства рассмотрена, сообщил представитель Министерства транспорта России 16 мая журналистам. В Минтрансе отметили, что в заявке группы «Аэрофлот» не хватает нескольких подписей и документов. В настоящий момент эти недочеты устраняются.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 17:47, Ашберн
Общество
В Севастополе отменяют режим самоизоляции с 18 мая
В Севастополе отменяют режим всеобщей самоизоляции.
Независимое телевидение Севастополя 09:55
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru 08:54
Здоровье
Турция начнет принимать медицинских туристов из 31 страны
Турция начинает возобновлять свою экономику и ослабляет ограничения на распространения коронавируса.
Countryscanner 17:02
Общество
Вновь открылись пляжи для посетителей в Греции
Более 500 пляжей были открыты 16 мая в Греции из-за 40-градусной жары, которая побила 150-летний рекорд для текущего месяца, пишет ТАСС.
Live24 08:31
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16:02
Экономика
Путин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 16:00
Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
Общество
В России появились автокинотеатры
News.ru 11:16
Здоровье
Комментарии читателей Fox News: русские — безмозглые неряхи
FoxFunLol Путин хотя бы маску носит — и перчатки. ToothlessSwampOgre Небось, русские завезли себе китайских спецов по подсчету заболевших.
ИноСМИ 17:21
Игры
На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5
Astera 14 мая в 07:11
Футбол
Тихонов: если «Ростов» пробьётся в ЛЧ, лидеры не покинут команду
Ранее Тихонов оценил шансы «Ростова» и «Краснодара» на попадание в Лигу чемпионов.
RT на русском 09:12
Армия и оружие
ТАСС: Россия начала производство Су-35 для Египта
Коммерсантъ вчера в 22:21
Шоу-бизнес
Плющенко выставил Рудковскую на улицу с вещами под песню Юрия Антонова
Выгнав Рудковскую за дверь, Плющенко начинает эмоционально праздновать свое одиночество, а за кадром играет композиция Юрия Антонова «Мечта сбывается».
ФАН 14:59
Космос
Члены экипажа Crew Dragon ушли на предполетный карантин
Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен в рамках подготовки к запуску пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) начали в среду предполетный карантин.
Российская газета 13 мая в 18:56
Армия и оружие
Минобороны завершило вывод российских военных из Сербии
Военное обозрение 05:59
Общество
В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом
Российская газета 16:17
Киберспорт
Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи
Ранее тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в договорном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Во время стрима серии его смутила вторая карта, которую Avengerls проиграли, несмотря на огромное преимущество.
CyberSport.ru вчера в 05:24
Политика
Путин объяснил наличие уникальных видов оружия у России
Президент России Владимир Путин заявил, что без фундаментальной науки и инженерных кадров у РФ не было бы высокотехнологичных видов оружия, которых нет ни у одной страны мира.
РИА Новости 05:58
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Общество
Кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом
Правительство уточнило правила стимулирующих выплат медицинскому персоналу и работникам, помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, строго исключив какие-либо почасовые подсчеты.
Российская газета 09:45
Здоровье
В Чечне врачи извинились за жалобы на нехватку средств защиты
Ранее работники Гудермесской ЦРБ записали аудио- и видеообращения с жалобами на нехватку средств защиты, а также необходимость покупать их самостоятельно.
Московский Комсомолец 14:03
Общество
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи медицинских масок
Власти Москвы уверены, что бесплатная раздача медицинских масок может привести к различным спекуляциям.
ТАСС 05:33
Происшествия
Сотрудник автосервиса протаранил машину грабителей в Петербурге
Администратор одного из автосалонов в Петербурге попытался помешать грабителям и протаранил автомобиль злоумышленников.
News.ru 13:27
Здоровье
Академик рассказал, передается ли коронавирус новорожденным
Основатель сети клиник «Мать и дитя», академик РАН Марк Курцер рассказал, может ли коронавирус передаться новорожденным.
Суть событий 11:27
Культура
Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони
Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование.
Ревизор.ру 13 мая в 10:37
Политика
Умер заразившийся коронавирусом бывший российский сенатор
Умер бывший член Совета Федерации и депутат Госдумы Виктор Шудегов.
Lenta.ru 16:41
Футбол
У форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус
Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 12:54
Здоровье
Глава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал на брифинге в Женеве мировое сообщество обратить пристальное внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный в Европе и Северной Америке, который развивается на фоне пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 13:33