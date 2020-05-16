Заявка «Аэрофлота» на субсидии от государства рассмотрена, сообщил представитель Министерства транспорта России 16 мая журналистам. В Минтрансе отметили, что в заявке группы «Аэрофлот» не хватает нескольких подписей и документов. В настоящий момент эти недочеты устраняются.

В Минтрансе рассказали про судьбу заявки «Аэрофлота» на господдержку

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