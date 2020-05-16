Российские авиакомпании S7, «Уральские авиалинии», Smartavia и Azur Air подали заявки на господдержку. Об этом сообщили журналистам в Минтрансе в субботу, 16 мая.

В Минтрансе сообщили о подаче рядом авиакомпаний заявок на субсидии

Общество В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов. 390

Политика В NASA разочарованы позицией Роскосмоса В NASA оказались разочарованы позицией Роскосмоса по проекту международного договора об освоении Луны Artemis Accords. 63

Культура Настя Ивлеева поддержит свою популярность в «Вечернем Урганте» Большой пятничный выпуск программы "Вечерний Ургант" выйдет в эфир Первого канала 15 мая 2020 года.

Общество Для отслеживания нарушителей самоизоляции в Подмосковье используют аэростат Высотный видеокомплекс на базе аэростата применен в Московской области для отслеживания нарушителей режима самоизоляции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии. 59

Космос В России планируют разработать уборщика космического мусора Предполагается, что масса буксира будет около 80 кг и при этом он сможет транспортировать спутники или космический мусор массой до 150 килограммов на высоты до 1500 километров. 10

Общество Прокуратура в КЧР проверит данные о невыплате зарплаты медикам Прокуратура Карачаево-Черкесии начала проверку по информации в СМИ о возможных нарушениях при выплате зарплаты и стимулирующих выплат работникам Прикубанской больницы, сообщает ведомство.

Фигурное катание Глава ФФККР высказался о конфликте Тарасовой и Родниной Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отреагировал на конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.

Общество В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ. 4,4K

Политика В ЛНР отвергли обвинения Киева в блокировке пропуска людей через КПП Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева отвергла обвинения Киева в блокировке процесса пропуска людей, желающих вернутся на подконтрольную Киеву территорию, через КПП "Станица Луганская" в Донбассе.

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями. 3,6K