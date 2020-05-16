Коронавирус
ИзвестияВ Минтрансе сообщили о подаче рядом авиакомпаний заявок на субсидии
Российские авиакомпании S7, «Уральские авиалинии», Smartavia и Azur Air подали заявки на господдержку. Об этом сообщили журналистам в Минтрансе в субботу, 16 мая.
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Экономика
Первые транши субсидий российские авиакомпании получат до конца мая
Первые транши субсидий авиакомпаниям планируется предоставить до конца мая.
Российская газета 10:15
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»
Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полке – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Политика
США начали поставку нефти в Белоруссию
США, согласно договоренностям, начали поставку нефти в Белоруссию.
ТАСС вчера в 08:31
Хоккей
СКА обменял Плотникова в «Амур»
Газета.Ru 10:00
Политика
В NASA разочарованы позицией Роскосмоса
В NASA оказались разочарованы позицией Роскосмоса по проекту международного договора об освоении Луны Artemis Accords.
Pravda.Ru 07:59
Культура
Настя Ивлеева поддержит свою популярность в «Вечернем Урганте»
Большой пятничный выпуск программы "Вечерний Ургант" выйдет в эфир Первого канала 15 мая 2020 года.
ИА InterMedia вчера в 11:35
Происшествия
Отец Хабиба Нурмагомедова перенес инсульт
Вести.Ru 08:26
Общество
Для отслеживания нарушителей самоизоляции в Подмосковье используют аэростат
Высотный видеокомплекс на базе аэростата применен в Московской области для отслеживания нарушителей режима самоизоляции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
Газета.Ru 09:30
Общество
В Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах
План состоял из трех этапов, первый из которых предполагал перевозку пассажиров при соблюдении социальной дистанции.
Газета.Ru 09:11
Наука
Длинные ноги динозаврам были нужны не для развития скорости
Длинные ноги динозаврам были нужны не для развития огромной скорости.
Evo-rus.com 03:22
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Космос
В России планируют разработать уборщика космического мусора
Предполагается, что масса буксира будет около 80 кг и при этом он сможет транспортировать спутники или космический мусор массой до 150 килограммов на высоты до 1500 километров.
РИА Новости 14 мая в 20:58
Общество
Прокуратура в КЧР проверит данные о невыплате зарплаты медикам
Прокуратура Карачаево-Черкесии начала проверку по информации в СМИ о возможных нарушениях при выплате зарплаты и стимулирующих выплат работникам Прикубанской больницы, сообщает ведомство.
РИА Новости 09:19
Фигурное катание
Глава ФФККР высказался о конфликте Тарасовой и Родниной
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отреагировал на конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
RT на русском 02:37
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Политика
В ЛНР отвергли обвинения Киева в блокировке пропуска людей через КПП
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева отвергла обвинения Киева в блокировке процесса пропуска людей, желающих вернутся на подконтрольную Киеву территорию, через КПП "Станица Луганская" в Донбассе.
РИА Новости 08:55
Армия и оружие
На месте гибели летчика Филиппова в Сирии установили памятную табличку
Салют гремит на месте гибели героя России Романа Филиппова.
РЕН ТВ вчера в 21:35
Спорт
Врач баскетбольного ЦСКА умер от коронавируса
Говорит Москва 07:00
Общество
В Астрахани отменили пропуска и смягчили ограничения
Первое — пропуска отменяются с сегодняшнего дня, то есть с 16 мая.
Канал 7+ 06:22
Футбол
Кроос о сравнении сокращения зарплат с «пожертвованием в пустоту»: «Любой, у кого есть три клетки мозга, понял, что я имел в виду»
Любой, у кого есть три клетки мозга и кто слышал эти слова, понял, что я имел в виду.
Sports.ru 10:20
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться
На заводе Volkswagen в Калуге сокращают штат сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АСМ.
BFM.ru вчера в 13:50
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала архивные романтичные кадры с Потапом
Настя Каменских выпустила новый клип на песню "Воспоминания".
ИА InterMedia вчера в 19:12