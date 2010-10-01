Сумму, планируемую государством для выплаты денежных пособий на детей до 16 лет, озвучила 23 июня пресс-служба Минтруда. По данным ведомства, на дополнительные выплаты для родителей с детьми до 16 лет в июле, назначенные президентом РФ Владимиром Путиным, будет затрачено 274 млрд рублей.

В Минтруда рассказали, сколько потратят на выплаты детских пособий

Общество В РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ. 72

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 7,4K

Энергетика Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель По состоянию на 17.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,46%, до 40,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,63%, до 38,5 доллара за баррель. 23

Общество Явка на голосование по Конституции достигла 30% Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России достигла 30%, следует из данных оперативного штаба по наблюдению за голосованием, опубликованных в четверг, 25 июня. 89

Общество Дурова обязали вернуть собранные на провальный проект деньги Суд в США обязал основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова вернуть инвесторам собранные на провальный проект по созданию блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram деньги, сообщает ТАСС. 86

Общество В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России Ряд регионов России ждет на следующей неделе похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН» Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук. 53

Общество Зеленский заявил, что поражён масштабом наводнений на западе Украины Президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший в пострадавшую от наводнений Ивано-Франковскую область, рассказал, что поражён масштабом разгула стихии.

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 5,8K

Культура Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане Концерт в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня, сообщает ТАСС. 223