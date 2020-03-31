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Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМинтруд объяснил правила оформления неоплачиваемого отпуска

Как пишет РБК, в Минтруде сообщили, что работодатель не имеет права отправлять своих сотрудников в отпуск без сохранения зарплаты, если работник против этого.
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Минтруд указал на незаконность отправки работника в неоплачиваемый отпуск

Работодатель не имеет права отправлять работника в отпуск без сохранения зарплаты против его согласия, напомнили в Минтруде. «Отправление в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно в принципе», — сообщили РБК в министерстве.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Минтруд указал на незаконность отправки работника в неоплачиваемый отпуск

РБКвчера в 17:00

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Эхо Москвывчера в 22:04

Минтруда: работодатели нарушают закон, отправляя работников в неоплачиваемый отпуск

Znak.comвчера в 20:37

Минтруд: Отправлять сотрудника в неоплачиваемый отпуск незаконно

Фонтанка.Ру00:52
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По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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