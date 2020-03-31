Работодатель не имеет права отправлять работника в отпуск без сохранения зарплаты против его согласия, напомнили в Минтруде. «Отправление в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно в принципе», — сообщили РБК в министерстве.

с чего всё началось

Как пишет РБК, в Минтруде сообщили, что работодатель не имеет права отправлять своих сотрудников в отпуск без сохранения зарплаты, если работник против этого.

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