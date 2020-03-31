Коронавирус
Московский КомсомолецМинтруд объяснил правила оформления неоплачиваемого отпуска
Как пишет РБК, в Минтруде сообщили, что работодатель не имеет права отправлять своих сотрудников в отпуск без сохранения зарплаты, если работник против этого.
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с чего всё началось
Работодатель не имеет права отправлять работника в отпуск без сохранения зарплаты против его согласия, напомнили в Минтруде. «Отправление в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно в принципе», — сообщили РБК в министерстве.РБКвчера в 17:00
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Минтруд напомнил о том, что отправлять работника в неоплачиваемый отпуск незаконно
Эхо Москвывчера в 22:04
Минтруда: работодатели нарушают закон, отправляя работников в неоплачиваемый отпуск
Znak.comвчера в 20:37
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