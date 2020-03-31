Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Минтруде РФ напомнили о незаконности неоплачиваемого отпуска

«Отправление в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно в принципе», — цитирует РБК представителя ведомства. В Минтруде объяснили, что отпуск за свой счёт работник может получить только в случае самостоятельного принятия соответствующего решения.
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Минтруд указал на незаконность отправки работника в неоплачиваемый отпуск

РБК17:00

Россиянам напомнили о незаконности отправки работников в неоплачиваемый отпуск

Lenta.ru21:47

Минтруд напомнил о том, что отправлять работника в неоплачиваемый отпуск незаконно

Эхо Москвы22:04

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Znak.com20:37

В Минтруде РФ напомнили о незаконности неоплачиваемого отпуска

REGNUM23:12

«Невозможно в принципе»: В Минтруде напомнили, что не имеют право делать работодатели в «выходную» неделю

Царьград22:18
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В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
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Компания Huawei официально представила новую прошивку EMUI 10.1 для своих смартфонов. Об этом сообщается на сайте компании.
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В Приморье выявили два новых случая коронавируса

В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства края.
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Минздраву предложили признать профнепригодность Скворцовой

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Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч

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В Сети появились первые кадры с Карнажем из «Венома-2»

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В основу легли разработанные мировым сообществом математические модели распространения инфекций в городах.
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Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
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