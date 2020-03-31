В Минтруде РФ напомнили о незаконности неоплачиваемого отпуска
«Отправление в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно в принципе», — цитирует РБК представителя ведомства. В Минтруде объяснили, что отпуск за свой счёт работник может получить только в случае самостоятельного принятия соответствующего решения.В источнике
С чего всё начиналось
Работодатель не имеет права отправлять работника в отпуск без сохранения зарплаты против его согласия, напомнили в Минтруде. «Отправление в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно в принципе», — сообщили РБК в министерстве.
Коммерсантъ вчера в 20:43