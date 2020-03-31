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В Минтруде РФ напомнили о незаконности неоплачиваемого отпуска
РБК
  • РБК
  • Газета.Ru
  • Алтапресс
  • VSE42.RU
  • Царьград
  • ИА Красная Весна
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«Отправление в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно в принципе», — цитирует РБК представителя ведомства. В Минтруде объяснили, что отпуск за свой счёт работник может получить только в случае самостоятельного принятия соответствующего решения.В источнике
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С чего всё начиналось
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Минтруд указал на незаконность отправки работника в неоплачиваемый отпуск

Работодатель не имеет права отправлять работника в отпуск без сохранения зарплаты против его согласия, напомнили в Минтруде. «Отправление в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно в принципе», — сообщили РБК в министерстве.
РБК вчера в 17:00
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Минтруд указал на незаконность отправки работника в неоплачиваемый отпуск

РБК вчера в 17:00
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Минтруд напомнил о незаконности отправки работника в неоплачиваемый отпуск

Коммерсантъ вчера в 20:43
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Россиянам напомнили о незаконности отправки работников в неоплачиваемый отпуск

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