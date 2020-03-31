Коронавирус
REGNUMВ Минтруде РФ напомнили о незаконности неоплачиваемого отпуска
«Отправление в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно в принципе», — цитирует РБК представителя ведомства. В Минтруде объяснили, что отпуск за свой счёт работник может получить только в случае самостоятельного принятия соответствующего решения.
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с чего всё началось
Работодатель не имеет права отправлять работника в отпуск без сохранения зарплаты против его согласия, напомнили в Минтруде. «Отправление в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно в принципе», — сообщили РБК в министерстве.РБКвчера в 17:00
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Минтруд напомнил о том, что отправлять работника в неоплачиваемый отпуск незаконно
Эхо Москвывчера в 22:04
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