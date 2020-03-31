Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Минтруде РФ напомнили о незаконности неоплачиваемого отпуска

«Отправление в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно в принципе», — цитирует РБК представителя ведомства. В Минтруде объяснили, что отпуск за свой счёт работник может получить только в случае самостоятельного принятия соответствующего решения.
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с чего всё началось

Минтруд указал на незаконность отправки работника в неоплачиваемый отпуск

Работодатель не имеет права отправлять работника в отпуск без сохранения зарплаты против его согласия, напомнили в Минтруде. «Отправление в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно в принципе», — сообщили РБК в министерстве.
РБКвчера в 17:00

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Минтруд указал на незаконность отправки работника в неоплачиваемый отпуск

РБКвчера в 17:00

Минтруд разъяснил правила оформления неоплачиваемого отпуска

РИА Новости02:23

Минтруд напомнил о незаконности отправки работника в неоплачиваемый отпуск

Коммерсантъвчера в 20:43

Минтруд напомнил о незаконности отправки россиян в неоплачиваемый отпуск

Газета.Ruвчера в 19:57

Россиянам напомнили о незаконности отправки работников в неоплачиваемый отпуск

Lenta.ruвчера в 21:47

Минтруд напомнил о том, что отправлять работника в неоплачиваемый отпуск незаконно

Эхо Москвывчера в 22:04

Минтруд: Отправлять сотрудника в неоплачиваемый отпуск незаконно

Фонтанка.Ру00:52
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Общество

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
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В Москве возросло число вылечившихся от коронавируса россиян

В Москве возросло число вылечившихся от коронавирусной инфекции россиян: еще 10 человек выписаны из больницы.
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Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

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Население просят не выходить из дома без необходимости Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел дополнительные ограничения из-за коронавируса.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 10:30
Общество

Минобрнауки РФ решило перенести вступительные экзамены

Москва, 31 марта 2020, 09:11 — REGNUM Сроки вступительных экзаменов будут перенесены в России из-за коронавируса.
REGNUM 02:11
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Коммерсантъ вчера в 14:09
Общество

В Башкирии режим полной самоизоляции введут во вторник вечером

Указ о необходимости полной самоизоляции жителей Башкирии в связи с опасностью распространения коронавируса вступит в силу во вторник вечером, сообщил глава региона Радий Хабиров.
РИА Новости 02:23
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В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
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Собчак переболела коронавирусом

Lenta.ru вчера в 16:23
Гаджеты

Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox

Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
Faktom 29 марта в 10:32
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест на коронавирус

В Роспотребнадзоре отметили, что новый тест позволяет в одном исследовании не только выявлять COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов, а также от MERS-CoV (ближневосточного респираторного синдрома).
RT на русском вчера в 20:36
Общество

Кадыров заявил, что знает, как убить коронавирус

Меры по борьбе с коронавирусом в Чечне были приняты своевременно, а население республики их одобряет, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
ФАН вчера в 20:39
Общество

На Кубани ввели режим самоизоляции: список ограничений

Согласно документу, на Кубани начинают действовать новые ограничения. В Краснодарском крае полностью закрыли парки, скверы, набережные.
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Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Известия 00:57
Политика

Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли

Киев, 31 марта 2020, 04:00 — REGNUM Закон о рынке земли на Украине принят Верховной радой, сообщила 31 марта пресс-служба украинского парламента.
REGNUM вчера в 21:00
Общество

Семья из 17 человек заразилась коронавирусом на похоронах родственницы

В Британии 17 членов одной семьи заразились коронавирусом на похоронах тети, сообщает Metro.
РИА Новости 01:54
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета 29 марта в 13:06
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия вчера в 22:48
Происшествия

В Красноярске от коронавирусной инфекции вылечили четвертого пациента

Пациент с ранее подтвержденным случаем заражения коронавирусом выписан из Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Красноярске, 31 марта сообщила официальный представитель БСМП Ирина Сидорова РИА Новости.
ИА Красная Весна 02:18
Киберспорт

Закрытая бета шутера Valorant от Riot Games начнётся 7 апреля

Закрытая бета шутера Valorant, над которым работает компания Riot стартует 7 апреля. Россия была включена в первую волну бета-тестирования.
Чемпионат вчера в 13:29
Политика

Депутат Слуцкий стал президентом факультета мировой политики МГУ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назначен президентом факультета мировой политики (ФМП) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, сообщается на сайте факультета.
РИА Новости 02:13
Армия и оружие

Российская военная «угроза» пугает Литву сильнее коронавируса

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в связи с эпидемией коронавируса возросла военная угроза со стороны Российской Федерации.
Военное дело вчера в 10:45
Общество

В Самарской области вводят режим полной самоизоляции

Усиленный режим самоизоляции ожидает жителей региона.
ГТРК Самара 01:21
Энергетика

Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде

Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.
Вести.Ru вчера в 13:15
Авто

Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась на видео

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Автоновости дня 02:00
Экономика

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
РБК 00:00
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализировано 16 детей

Госпитализировано всего 16 детей, недавно вернувшихся в РФ.
REGNUM вчера в 00:13
Экономика

Онлайн-ретейлеры предложили новый вариант продажи алкоголя в интернете

Ассоциация компаний интернет торговли (АКИТ; объединяет Wildberries, «М.Видео», Ozon.ru, «Утконос» и др.) предложила на первом этапе протестировать онлайн-торговлю алкоголем только на компаниях, у которых есть оптовая или производственная алкогольная лицензия.
РБК 02:00
Здоровье

В Сети оценили испытания вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины против коронавируса на основе прививки от туберкулеза начались 27 марта в австралийском научно-исследовательском институте Мердока.
ИА Красная Весна вчера в 01:00
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