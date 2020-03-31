Работодатель не имеет права отправлять работника в отпуск без сохранения зарплаты против его согласия, напомнили в Минтруде. «Отправление в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно в принципе», — сообщили РБК в министерстве.

с чего всё началось

«Отправление в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно в принципе», — цитирует РБК представителя ведомства. В Минтруде объяснили, что отпуск за свой счёт работник может получить только в случае самостоятельного принятия соответствующего решения.

В Минтруде РФ напомнили о незаконности неоплачиваемого отпуска

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