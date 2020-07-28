Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда. В ведомстве пояснили, что размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены в Федеральном законе от № 350-ФЗ.
Читать в источнике
Комментировать1,9K
с чего всё началось

Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий

Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
РИА Новостивчера в 20:20

Подробнее о событии

В Минтруде рассказали о росте реальных пенсий до 2024 года

RT на русском04:14

В Минтруде пообещали реальный рост пенсий до 2024 года

РБКвчера в 22:39

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Газета.Ru02:21

В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Известиявчера в 23:04

Минтруд отрицает возможность заморозки пенсий россиян

Коммерсантъвчера в 23:02

Власти России ответили на сообщения о заморозке пенсий

Lenta.ru03:00

Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий

РИА Новостивчера в 20:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:04, Ашберн
Транспорт

В московском метро начались рейды по проверке масочного режима

На всех станциях Московского метрополитена начались рейды по проверке наличия средств индивидуальной защиты у пассажиров.
Известия 11:32
431
Общество

Онищенко гарантирует, что второй волны коронавируса в России не будет

Второй волны коронавируса в России не будет, заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в интервью "Эху Москвы".
Газета.Ru 16:02
2
Происшествия

СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге

По факту столкновения двух электровозов возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — заявили в СК.
RT на русском 11:02
414
Происшествия

Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru вчера в 04:52
1K
Шоу-бизнес

32-летняя Катя Жужа стала мамой во второй раз

Какое-то время Жужа опровергала подобные слухи, но потом объявила, что действительно скоро станет мамой.
Woman.ru 04:34
5
Политика

Песков заявил, что в Кремле не знали о коронавирусе у Лукашенко

РЕН ТВ 11:54
115
Финансы

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия вчера в 08:37
715
Экономика

Правительство России одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота»

Правительство России одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота» с условием сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%.
Известия 06:25
5
Шоу-бизнес

Боярская трогательно поздравила супруга с днем рождения

Российская актриса Елизавета Боярская трогательно поздравила своего супруга Максима Матвеева с днем рождения.
Piter.tv 03:14
7
Общество

МТС получил первую лицензию на 5G в России

МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
1K
Футбол

Уткин напомнил историю про переписанный возраст Кокорина

Журналист напомнил, что в активе Кокорина нет сильных матчей, а самый знаменитый свой удар он нанес в московском кафе стулом человеку по голове.
ProstoProSport 15:14
Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
11
Общество

Nord Stream 2 обжаловал решение суда ЕС по иску о газовой директиве

25 июля 2019 года оператор Nord Stream 2 AG представил в суд общей юрисдикции Европейского союза иск об отмене директивы (ЕС) 2019/692, вносящей поправку в газовую директиву ЕС.
Известия 15:42
14
Авто

20-сильный электрокар eBussy с тягой 1000 Нм появится в Европе

Немецкая фирма Electric Brands планирует к 2021 году выпустить на европейский рынок электрический модуль eBussy с легко трансформируемой архитектурой.
FormaCar вчера в 10:00
22
Происшествия

Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии

В региональном управлении Росгвардии уточнили, что погибший был сотрудником вневедомственной охраны (одного из подразделений Росгвардии).
Коммерсантъ 15:54
166
Политика

Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос

Действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, готовы поддержать 72,3% граждан республики, свидетельствуют данные проведенного аналитическим центром Ecoom соцопроса.
РИА Новости 16:30
Политика

В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам

В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.
REGNUM 01:27
3,4K
Армия и оружие

В Пентагоне назвали новые российские подлодки «серьезной проблемой»

Новые российские подводные лодки и крылатые ракеты представляют "серьезную проблему" для Соединенных Штатов, заявил генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Хёрк.
РИА Новости 15:53
7
Общество

В Хабаровске впервые арестовали участника митинга в поддержку Фургала

Компания 08:48
374
Здоровье

В Сахалинской области выявили 69 новых заболевших коронавирусом

Итого на 28 июля в Сахалинской области 2421 случай заболевания, 1269 человек выписано с выздоровлением, 1152 проходят лечение.
АСТВ 06:46
5
Общество

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 16:29
1,6K
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 16:59
28
Технологии

Дуров назвал семь негативных факторов политики App Store

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, где перечислил семь причин, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей.
РИА Новости 12:42
23
Авто

Владельцы Volkswagen в США получили $9,8 млрд компенсаций

Владельцы Volkswagen и Porsche из США с 2016 года получили свыше $9,8 млрд в качестве компенсаций по делу о делу о манипуляциях информацией о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных машин компании.
РБК 16:44
6
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
804
Политика

Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
920
Игры

Российские пользователи PS Plus намерены объявить бойкот сервису

Российские пользователи PS Plus для PlayStation намерены объявить бойкот игровому сервису.
UfacityNews.ru 15:37
57
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
1,4K
Финансы

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
621
Общество

Абхазия продлила ограничения на въезд из России до 4 августа

Абхазия до 4 августа продлила ограничение на въезд в страну через границу с Россией по реке Псоу, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 14:13
345
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное