Экономика
Газета.RuВ Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда. В ведомстве пояснили, что размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены в Федеральном законе от № 350-ФЗ.
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с чего всё началось
Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.РИА Новостивчера в 20:20
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Следователи обнаружили в сарае тело 90-летней женщины, которая пропала полгода назад в городе Краснослободск Волгоградской области, в убийстве пенсионерки подозревают ее сына, сообщила старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
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Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
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Порошенко гордится делом против него о получении томоса об автокефалии
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В инфраструктуре не сошлись цифры
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Коммерсантъ вчера в 17:57
Общество
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РБК 01:58
Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
По данным федерального центра «Агроэкспорт», за полгода Украина завезла из России 40,9 тыс. т мяса, а КНР почти в два раза больше — 79,9 тыс. т. Китай нарастил поставки мяса в 11 раз, год назад его объем составил только 7 тыс. т.
Коммерсантъ вчера в 20:15
Общество
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Для получения выплаты должно соблюдаться главное условие – гражданин пенсионного возраста должен был работать в течение всего 2019 года.
Evo-rus.com 01:36
Армия и оружие
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Футбол
«Челси» начал переговоры с агентом Облака
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Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго обратил внимание на развертывание новых российских баз в Арктике и размещение там ЗРК С-400.
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Недостатками электронной трудовой книжки россияне посчитали вероятность потери данных в результате технических сбоев, а также угрозу утечки данных или их несанкционированного изменения.
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"За 27 июля на территории республики Крым зарегистрировано 23 случая коронавирусной инфекции, 11 из них выявлены при обращении за медицинской помощью (из них 1 - прибывший из другого субъекта), еще 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай выявлен при скрининге здоровых лиц", - сообщил Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Здоровье
Мясников указал на 4 ключевых показателя здоровья человека
Российский специалист полагает, что гражданам следует уделять особое внимание объему талии, показателям сахара, значениям артериального давления и уровню холестерина.
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Дегтярёв заявил о «слёте» профессиональных провокаторов в Хабаровск
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.
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Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
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Игрок «Црвены Звезды» выразил желание перейти в «Спартак»
Было бы отлично, если бы я перешел в «Спартак». Это большая команда, а чемпионат России очень силён.
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Экс-тренер «Чертаново» Игорь Осинькин возглавил «Крылья Советов»
Пресс-служба самарского футбольного клуба "Крылья Советов" объявила о назначении на пост главного тренера Игоря Осинькина.
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