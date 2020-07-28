Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда. В ведомстве пояснили, что размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены в Федеральном законе от № 350-ФЗ.
Читать в источнике
Комментировать2,2K
с чего всё началось

Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий

Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
РИА Новости27 июля в 20:20

Подробнее о событии

В Минтруде рассказали о росте реальных пенсий до 2024 года

RT на русскомвчера в 04:14

Власти России ответили на сообщения о заморозке пенсий

Lenta.ruвчера в 03:00

В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Известия27 июля в 23:04

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Газета.Ruвчера в 02:21

Минтруд отрицает возможность заморозки пенсий россиян

Коммерсантъ27 июля в 23:02

В Минтруде пообещали реальный рост пенсий до 2024 года

РБК27 июля в 22:39

Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий

РИА Новости27 июля в 20:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:10, Ашберн
Общество

Ученые прогнозируют вторую волну пандемии из-за начала учебного года

Ранее «Известия» писали о том, что в России кривая заражения может пойти вверх в регионах, которые до сих пор имели мало подтвержденных случаев COVID-19.
Известия 17:30
10
Политика

Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина

Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru 09:34
706
Общество

Ефремов заработал более 32 млн рублей за четыре года в «Современнике»

ФАН вчера в 19:40
60
Хоккей

Овечкин оформил дубль в контрольном матче с «Каролиной»

RT на русском 17:58
Игры

Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

В рамках презентации Xbox Games Showcase показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. При этом разработчики до сих пор не сообщают дату выхода игры.
Нева Спорт 27 июля в 02:16
600
Футбол

«Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира

Испанский футбольный клуб «Реал» вновь возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира по версии консалтинговой компании Brand Finance.
Известия 17:54
Экономика

Вместо нефти: ЦБ РФ стимулирует экспорт золота. Что имеет РФ?

В прошлом году экспорт золота в России вырос в восемь раз, причем вывезено оно было, судя по данным ФТС, практически полностью в Великобританию — 93% от всего экспорта российского золота в 2019 году.
REGNUM 02:21
Авто

Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

По информации издания, (ОТТС) в России уже одобрил два автомобиля данной марки: внедорожник Toyota Fortuner и пикап Toyota Hilux.
Лезги газет 12:03
28
Наука

В ЦЕРНе еще на один шаг приблизились к разгадке тайны темной материи

Ранее ГЛАС писал о том, что исследователи научились использовать квантовый компьютер в расчетах, помогающих моделировать реалистичные молекулы, а также сложные материалы, состоящие из сотен атомов.
ГЛАС.RU 02:42
1
Общество

Великобритания заказала 60 млн доз французской вакцины от коронавируса

Лондон, 29 июля 2020, 10:35 — REGNUM Соглашение о поставке 60 млн доз вакцины от коронавируса подписали власти Великобритании с компаниями Sanofi и GlaxoSmithKline, которые вместе разрабатывают препарат.
REGNUM 03:35
Кино

Премьера фильма «Довод» Кристофера Нолана перенесена на 26 августа

Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма Довод Кристофера Нолана на 26 августа.
iReactor вчера в 03:47
2
Шоу-бизнес

Орейро и Арана провели совместный прямой эфир в Instagram

Приятный сюрприз преподнесла поклонникам актриса Наталия Орейро. Она пригласила на беседу в прямом эфире своего коллегу Факундо Арану.
Народные новости вчера в 22:11
Экономика

«Почта России» разработала способ доставки зарубежных посылок за день

Новая схема трансграничной торговли позволит значительно сократить сроки доставки зарубежных онлайн-заказов по России, сообщил глава «Почты России» Михаил Акимов на совещании в правительстве.
Sibnet Новости 00:14
6
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю снизились на 10,6 млн баррелей

В США коммерческие запасы нефти в за прошедшую неделю снизились на 10,611 млн баррелей, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 11:45
3
Общество

МЧС России предупредило об опасной геомагнитной буре 28 июля

Об опасной геомагнитной буре в своем докладе сообщил Сергей Диденко, начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ.
Телеканал Краснодар вчера в 04:35
5
Политика

ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты

Кандидатов в президенты Белоруссии срочно пригласили в ЦИК на встречу с председателем комиссии Лидией Ермошиной.
Городовой 14:37
20
Армия и оружие

На Украине назвали катастрофой автоматизацию российского «Панциря»

Автоматизация российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" может привести к катастрофическим последствиям.
Газета.Ru 12:51
100
Здоровье

В Хабаровский край доставили груз с гуманитарной помощью из Москвы

Российская газета 04:33
40
Культура

Русский музей покажет вековую коллекцию даров в честь своего 125-летия

78.ru 10:54
Кино

Российский продюсер впервые получил премию «Эмми»

Владельца продюсерской компании «Блиц Фильм» Сергея Саркисова наградили «дневной версией» престижной премией «Эмми» за заслуги в создании документальной ленты «Ненависть среди нас».
Росбалт вчера в 11:52
2
Кино

Из-за коронавируса отложен 11 сезон «Ходячих мертвецов»

Решение о переносе выхода нового сезона популярного сериала принял телеканал АМС в связи с ситуацией с коронавирусом.
Evo-rus.com 27 июля в 08:24
55
Игры

Создатель Dragon Age работал над RPG про короля Артура для Ubisoft

Ubisoft работала над PRG про короля Артура. Проектом руководил Майк Лейдлоу, ранее создавший серию Dragon Age.
CyberSport.ru вчера в 10:45
Армия и оружие

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Российский танк Т-72БЗ, переплывший реку глубиной в пять метров, шокировал журналистов аргентинской газеты Clarin.
Газета.Ru 16:37
45
Авто

Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге

Автоновости дня вчера в 13:36
98
Здоровье

Глава Роспотребнадзора предупредила о новых штаммах вируса гриппа

Грядущий период говорит о том, что будут люди и с гриппом, и с пневмонией — вместе их положить нельзя.
Доктор Питер 07:37
Футбол

В «Локомотиве» рассказали о статусе контракта Ротенберга

Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо рассказал о ситуации с контрактом защитника Бориса Ротенберга.
Матч ТВ 15:31
Общество

«Не будут начисляться»: ПФР заявил о прекращении выплаты пенсий

Пенсионный фонд России советует это сделать как можно быстрее.
Уфимские Заметки 15:01
2
Путешествия

Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:11
378
Общество

Выплату в 10 тысяч рублей получат россияне с детьми от 16 до 18 лет

Если в июне нынешнего года родители могли получить помощь от государства на детей в возрасте от 3-х до 16-ти лет, то в июле возрастные рамки расширили, включив в список детей от рождения до 3-х лет.
Evo-rus.com 09:38
94
Общество

Впервые за 40 лет несколько исторических зданий в Москве передвинут

Некоторые исторические здания на территории компрессорного завода "Борец" в Марьиной Роще за Савеловским вокзалом впервые за сорок лет передвинут на более чем 100 м для их сохранности.
Газета.Ru 12:42
18
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное