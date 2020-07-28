Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда. В ведомстве пояснили, что размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены в Федеральном законе от № 350-ФЗ.
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Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий

Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
РИА Новости27 июля в 20:20

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В Минтруде рассказали о росте реальных пенсий до 2024 года

RT на русскомвчера в 04:14

В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Известия27 июля в 23:04

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

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Власти России ответили на сообщения о заморозке пенсий

Lenta.ruвчера в 03:00

Минтруд отрицает возможность заморозки пенсий россиян

Коммерсантъ27 июля в 23:02

В Минтруде пообещали реальный рост пенсий до 2024 года

РБК27 июля в 22:39

Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий

РИА Новости27 июля в 20:20
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:08, Ашберн
Происшествия

В Бурятии усилили группировку, которая ищет пропавший самолет Ан-2

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Общество

У госпитализированного главы Чукотки коронавирус не подтвердился

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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

В районе ДТП затруднено движение дорожного транспорта. По последним данным, пострадало семь человек: четыре в автобусе и три в "Газели".
Газета.Ru 00:17
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 27 июля в 07:47
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

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Общество

В России планируют ввести алкозамки для автомобилей

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Коммерсантъ 01:59
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Энергетика

Китай уменьшил объемы закупки газа из России

В мае текущего года поставки газа в Китай снизились на 12%, по сравнению с объемом поставленного голубого топлива в декабре-январе.
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Общество

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
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Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
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Космос

Спутник ESA нашел источник загадочного сигнала из глубокого космоса

Об открытии кратко рассказывается на сайте Европейского космического агентства ESA.
Российская газета вчера в 07:57
Энергетика

Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов 27 июля

Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов, сообщил сайт RT.
Телеканал 360° 27 июля в 07:05
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Шоу-бизнес

Звезда Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной

Звезда Playboy Сорайя Вучелич заявила, что состоит в отношениях с мужем Ксении Бородиной Курбаном Омаровым.
VSE42.RU вчера в 05:58
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Общество

За сутки 98 человек заразились коронавирусом в Саратовской области

Как сообщает оперштаб, общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 9209 человек.
АиФ Саратов 01:56
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Шоу-бизнес

Изувеченная мужем-тираном Маргарита Грачева скоро вновь выходит замуж

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72-летняя София Ротару опубликовала редкое фото без макияжа

Известная артистка София Ротару опубликовала в своем Instagram редкий снимок, на котором звезда без макияжа.
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Путешествия

В АТОР оценили спрос россиян на поездки в Турцию

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила спрос россиян на поездки в Турцию.
RT на русском вчера в 15:28
Армия и оружие

В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
REGNUM вчера в 20:11
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Авто

Названы самые продаваемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей

Автоэксперты назвали топ-10 самых продаваемых кроссоверов на рынке России от 2,5 до 3 млн рублей.
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Губернатор Алтая призвал жестко отреагировать на убийство мужчины в Барнауле

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Авто

Петербуржцы чаще других выбирают автомобили серого цвета

В Петербурге чаще всего покупают автомобили серого или серебристого цвета (24%).
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Здоровье

Злоупотребление арбузом может привести к метаболическим расстройствам

Радио Маяк вчера в 14:13
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Общество

РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами

На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 07:35
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Политика

Парламент Турции принял закон об усилении контроля за соцсетями

Парламент Турции принял закон об усилении контроля за иностранными социальными сетями, телеканал NTV.
Московский Комсомолец 01:23
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Общество

В Кузбассе за сутки выявили 73 случая коронавируса

РИА Новости 00:36
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Экономика

Орлов: будем бороться с экспортерами сои, которые занижают цены

В Правительстве региона с тревогой смотрят на то, что ежегодно некоторые компании снижают экспортную цену на сою.
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Армия и оружие

В Эфиопии уничтожены два российских ЗРПК «Панцирь-С»

Как ни удивительно, но уничтожение «Панцирей» не является боевой потерей, и, что не менее интересно, это произошло даже не на территории страны, находящейся в состоянии военного конфликта – по представленной информации, два ЗРПК «Панцирь-С» были уничтожены на территории Эфиопии одним ударом молнии.
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Технологии

Якутский ученый рассказал всю правду о грозах

В умеренных широтах во время сильных гроз происходит около 200 молний в час, а в тропических регионах — около 100 молний в секунду.
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Александр Гулявцев покинул пост главного тренера хабаровского «Амура»

Как сообщили в пресс-службе хабаровского хоккейного клуба «Амур», Александр Гулявцев, занимавший должность главного тренера с начала прошлого года, покинул команду.
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