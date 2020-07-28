Экономика
Газета.RuВ Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда. В ведомстве пояснили, что размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены в Федеральном законе от № 350-ФЗ.
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с чего всё началось
Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.РИА Новостивчера в 20:20
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Экономика
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Браун: промоутеры Гран-при России проявили колоссальное умение при подготовке к гонке
Промоутеры Гран-при России "Формулы-1" проявили колоссальное умение при подготовке к этапу чемпионата мира.
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Экономика
Госдума может обязать банки сообщить о минимальной ставке по вкладам
На банки возлагается обязанность по раскрытию сведений в договоре вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.
REGNUM вчера в 09:02
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
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В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
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РИА Новости вчера в 08:35
Футбол
«Зенит» заинтересован в приобретении игрока «Ромы» Пасторе
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Два сотрудника полиции и женщина пострадали из-за взрыва гранаты в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.
РИА Новости 04:38
Экономика
Правительство одобрило допэмиссию «Аэрофлота»
Правительство одобрило допэмиссию акций "Аэрофлота" с условием сохранения контроля в компании у государства.
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