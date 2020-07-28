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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда. В ведомстве пояснили, что размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены в Федеральном законе от № 350-ФЗ.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий

Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
РИА Новостивчера в 20:20
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В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий

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Власти России ответили на сообщения о заморозке пенсий

Lenta.ruвчера в 03:00
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В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Газета.Ruвчера в 02:21
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В Минтруде рассказали о росте реальных пенсий до 2024 года

RT на русскомвчера в 04:14
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Минтруд отрицает возможность заморозки пенсий россиян

Коммерсантъвчера в 23:02
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В Минтруде пообещали реальный рост пенсий до 2024 года

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Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий

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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
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РИА Новости27 июля в 13:59
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RT на русскомвчера в 14:18

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В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новостивчера в 11:40
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