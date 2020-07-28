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REGNUM
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В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.В источнике
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РИА Новости

В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Размеры индексации пенсий неработающим пенсионером определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, после выплаты будут расти в зависимости от роста доходов бюджета Пенсионного фонда России, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
РИА Новости20:20
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Российская газета

В Минтруде рассказали про рост пенсий в стране

Российская газета22:40
Lenta.ru

Россиянам пообещали реальный рост пенсий

Lenta.ru21:52
URA.Ru

В Минтруде рассказали, будут ли повышать пенсии россиянам

URA.Ru22:37
Газета.Ru

Минтруд обещает россиянам реальный рост пенсий

Газета.Ru22:33
RT на русском

В Минтруде рассказали о реальном росте пенсий до 2024 года в России

RT на русском22:33
РБК

В Минтруде пообещали реальный рост пенсий до 2024 года

РБК22:39
РИА Новости

В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий

РИА Новости20:20
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