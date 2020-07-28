Экономика
REGNUMВ Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить111
с чего всё началось
Размеры индексации пенсий неработающим пенсионером определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, после выплаты будут расти в зависимости от роста доходов бюджета Пенсионного фонда России, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.РИА Новости20:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:50, Ашберн
Технологии
При просмотре ленты Instagram начал включать камеру
Странность в работе приложения отмечается из-за появившейся на смартфонах iPhone с бета-версией iOS 14 опции оповещения о включенном микрофоне или камере.
Evo-rus.com 11:32
Происшествия
Вспышка коронавируса зафиксирована в детском лагере Кузбасса
В детском лагере «Лесная сказка» в Новокузнецке Кемеровской области была зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом.
Известия 25 июля в 02:34
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 13:21
Кино
Премьеру «Довода» Кристофера Нолана перенесли на 26 августа
«Долгожданный фильм Кристофера Нолана „Довод“, снятый камерами IMAX, выходит в кинотеатрах в мире с 26 августа», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна 15:53
Общество
Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
Прокуроры потребовали не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову, попросившую отпустить ее из тюрьмы, говорится в ходатайстве, поданном в суд.
РИА Новости 17:51
Здоровье
Более 98% россиян с коронавирусом поправляются без особого лечения
По словам Киселева, свыше 98% инфицированных COVID-19 выздоравливают без особого лечения.
Evo-rus.com 11:17
Происшествия
СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими
Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:33
Общество
В РАН рассказали об особом влиянии вина на россиян
Натуральное вино может вызвать негативную реакцию со стороны желудочно-кишечного тракта у россиян, так как, в отличии от Европы, в России не сформирована "винная культура", считает главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Владимир Ковальзон.
Газета.Ru 21:59
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости 12:16
Политика
Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи
Правоохранители изъяли топор и ножи на субботнем несанкционированном митинге в Хабаровске, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в Instagram.
РИА Новости 22:16
Происшествия
Новосибирский суд отправил под стражу алтайского депутата
Новосибирск, 27 июля 2020, 10:39 — REGNUM В Новосибирске по решению суда под стражу отправлен депутат Законодательного собрания Алтайского края Всеволод К. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере».
REGNUM 03:39
Религия
Храм Евфросинии Московской поздравил прихожан с Днём крещения Руси
Поздравив котловчан с праздником, духовенство призвало их не забывать о людском долге верующих людей – быть милосердными и трудолюбивыми.
Наш район Котловка 10:47
Общество
Принадлежащая Михаилу Галустяну компания обанкротилась
Культуромания 14:55
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
Общество
В Свердловской области продлили режим повышенной готовности
Екатеринбург, 27 июля 2020, 15:37 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил по 3 августа 2020 года действие мер, связанных с противодействием COVID-19.
REGNUM 08:37
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости 18:46
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт, планировавшийся в людном месте Москвы.
Газета.Ru 12:07
Общество
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте новые правила въезда в Турцию.
РИА Новости 15:16
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 13:59
Футбол
Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»
Аргументы и Факты 11:09
Экономика
Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия 20:00
Футбол
Пеле поздравил Роналду и «Ювентус» с победой в Серии А
«Ювентус» стал чемпионом Италии в девятый раз подряд (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020).
Чемпионат 18:33
Футбол
«Локомотив» и «Краснодар» отказались от бывшего полузащитника «Реала»
«Рубин» и «Краснодар» отказались. «Локомотив» ответил, как и «Рубин».
Спорт день за днем 11:56
Здоровье
Сыворотку от коронавируса испытывают на людях в Аргентине
По информации Университета Джона Хопкинса, в Аргентине подтвердили 162 526 случаев заболевания коронавирусом, скончались 2 956 человек, а полностью выздоровели 72 575 человек.
Сайт интересных новостей 19:55
Общество
Филолог развеял самый популярный миф о нецензурной лексике
Появление мата в русском языке из-за нашествия татаро-монгольского ига является мифом.
Известия 22:22
Шоу-бизнес
50-летний Григорьев-Апполонов закрутил роман с 19-летней девушкой
Популярный российский исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов начал встречаться с девушкой на 30 лет младше его.
Территория новостей 02:42
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Германские СМИ написали, что строительство газопровода «Северный поток — 2» вновь приостановлено.
Городовой 13:26
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16