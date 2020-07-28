Размеры индексации пенсий неработающим пенсионером определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, после выплаты будут расти в зависимости от роста доходов бюджета Пенсионного фонда России, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.

с чего всё началось

В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий в России до 2024 года. Как отметили в пресс-службе министерства, дальнейшее повышение выплат будет зависеть от роста доходов бюджета российского Пенсионного фонда.

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