В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Смотрите также
Дзюба второй год подряд назван лучшим игроком чемпионата России
Меган Маркл выпустит публичные обвинения в адрес Кейт Миддлтон
Британцы восхитились мощью российского флота после парада на День ВМФ
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м
Пожар в СИЗО на юго-востоке Москвы ликвидирован
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам
Названы самые популярные у россиян пароли
«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Забайкальский подросток, прикуривший от свечи в храме, извинился
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
В СК предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Во Вьетнаме из-за коронавируса отменили все рейсы в город Дананг
Иран вывел в Ормузский пролив модель авианосца США
Мировые цены на золото обновили исторический рекорд
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Трамп заявил, что после пандемии в США наступит «золотой век»
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в Министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
РИА Новости20:20
Подробнее о событии