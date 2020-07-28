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REGNUM
REGNUM

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в Министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.В источнике
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РИА Новости

В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
РИА Новости20:20
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Известия

В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Известия23:04
РИА Новости

В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий

РИА Новости20:20
РБК

В Минтруде пообещали реальный рост пенсий до 2024 года

РБК22:39
Газета.Ru

Минтруд обещает россиянам реальный рост пенсий

Газета.Ru22:33
RT на русском

Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий в России

RT на русском22:33
Lenta.ru

Россиянам пообещали реальный рост пенсий

Lenta.ru21:52
Коммерсантъ

Минтруд отрицает возможность заморозки пенсий россиян

Коммерсантъ23:02
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NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

В августе к Земле приблизится астероид 2009 PQ1 размером примерно с футбольное поле (рекомендуемые FIFA размеры футбольного поля составляют 68 м в ширину и 105 м в длину) сообщили во вторник, 28 июля, в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Известия23:18
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BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета17:01
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Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам

Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новостивчера в 05:08
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Забайкальский подросток, прикуривший от свечи в храме, извинился

Чита, 28 июля 2020, 08:07 — REGNUM Подросток, прикуривший от свечи в соборе Казанской иконы Божией Матери в Чите, извинился за свой поступок в Instagram и заявил о поступивших в его адрес угрозах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM01:07
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Во Вьетнаме из-за коронавируса отменили все рейсы в город Дананг

В Минздраве считают, что вирус проник в центральный регион Вьетнама, где расположен город Дананг, из-за въезда в страну нелегальных мигрантов либо из-за мутации вируса в одной из больниц города, где лечат зараженных коронавирусом.
Коммерсантъ00:13
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