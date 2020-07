Разработчики Cyberpunk 2077 назвали The Last of Us Part II лучшей игрой года, но пользователи с ними не согласны

Всё началось с публикации от человека под псевдонимом nomura115, который заявил, что The Last of Us Part II обойдёт Cyberpunk 2077 в гонке за звание лучшей игры 2020 года.