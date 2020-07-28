Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Размеры индексации пенсий неработающим пенсионером определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, после выплаты будут расти в зависимости от роста доходов бюджета Пенсионного фонда России, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
РИА Новости20:20
Подробнее о событии
ФедералПресс

В Минтруде рассказали об индексации пенсий

ФедералПресс21:12
Вечерняя Москва

Минтруд опроверг информацию о возможной заморозке пенсий россиян

Вечерняя Москва21:44
Экономика сегодня

Минтруд рассказал о продолжительности и размерах индексации пенсии для россиян

Экономика сегодня21:25
Lenta.ru

Россиянам пообещали реальный рост пенсий

Lenta.ru21:52
REGNUM

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

REGNUM21:10
News.ru

В Минтруде объяснили, как будут меняться пенсии россиян

News.ru20:37
РИА Новости

В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий

РИА Новости20:20

ВОЗ: Число случаев коронавируса в мире за шесть недель почти удвоилось

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число заболевших коронавирусом в мире за последние шесть недель практически удвоилось.
ВОЗ: Число случаев коронавируса в мире за шесть недель почти удвоилось
Московский Комсомолецвчера в 07:00
1,1K

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
CT newsвчера в 03:32
55

NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 84 до 190 м. По данным ведомства, астероид, который получил название 2009 PQ1, максимально сблизится с Землей 5 августа.
ТАСС21:13
25

«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest

Издание Тарантас Ньюс со ссылкой на пресс-службу Lada рассказало о том, что универсал Largus Cross в новом исполнении Quest обзавелся комфортабельными передними креслами с трехступенчатым подогревом, стильной обивкой из ткани и эко-кожи и рулевым колесом с кожаной отделкой.
Моя Москва.онлайнвчера в 14:11
114

Порнозвезда назвала причину отказа от группового секса с Аршавиным

Звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор подробнее рассказала о причинах своего отказа поучаствовать в групповом сексе с известным футболистом Андреем Аршавиным и его друзьями во время отдыха в Геленджике.
iReactorвчера в 11:06
1

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что окончательное решение о формате проведения мероприятий в честь начала учебного года в школах будет принято во второй половине августа.
РБКвчера в 07:47
1,2K

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия20:00
70

BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета17:01

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости18:46
1,5K