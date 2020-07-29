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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян

В ближайшее время произойдет реальный рост пенсий россиян, сообщили в Минтруде РФ.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий

Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
РИА Новостивчера в 20:20
Подробнее о событии
Известия

В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Известиявчера в 23:04
Lenta.ru

Власти России ответили на сообщения о заморозке пенсий

Lenta.ruвчера в 03:00
Газета.Ru

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Газета.Ruвчера в 02:21
RT на русском

В Минтруде рассказали о росте реальных пенсий до 2024 года

RT на русскомвчера в 04:14
Коммерсантъ

Минтруд отрицает возможность заморозки пенсий россиян

Коммерсантъвчера в 23:02
РБК

В Минтруде пообещали реальный рост пенсий до 2024 года

РБКвчера в 22:39
РИА Новости

Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий

РИА Новостивчера в 20:20
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Вести.Ru12:27
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В Ульяновске подрались депутаты законодательного собрания

«Пьяные депутаты от «Единой России» во время заседания законодательного собрания области напали на представителей КПРФ, защищая честь губернатора Морозова и псевдокоммуниста Сурайкина», — прокомментировал происшествие Куринный.
REGNUM09:29
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Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости10:07
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Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета11:12
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