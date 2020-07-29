В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян
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В ближайшее время произойдет реальный рост пенсий россиян, сообщили в Минтруде РФ.В источнике
С чего всё началось
Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий
Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
РИА Новостивчера в 20:20
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