Экономика
ToDay News UfaВ Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян
В ближайшее время произойдет реальный рост пенсий россиян, сообщили в Минтруде РФ.
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с чего всё началось
Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.РИА Новости27 июля в 20:20
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