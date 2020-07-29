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Evo-rus.com
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В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян

В Минтруде подчеркнули, что размеры индексации выплат для тех пенсионеров, которые не работают, определяет федеральный закон. После 2024 года на повышение будет влиять рост доходов бюджета ПФР.В источнике
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РИА Новости

Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий

Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
РИА Новости27 июля в 20:20
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RT на русском

В Минтруде рассказали о росте реальных пенсий до 2024 года

RT на русском28 июля в 04:14
Lenta.ru

Власти России ответили на сообщения о заморозке пенсий

Lenta.ru28 июля в 03:00
Известия

В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Известия27 июля в 23:04
Газета.Ru

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Газета.Ru28 июля в 02:21
Коммерсантъ

Минтруд отрицает возможность заморозки пенсий россиян

Коммерсантъ27 июля в 23:02
РБК

В Минтруде пообещали реальный рост пенсий до 2024 года

РБК27 июля в 22:39
РИА Новости

Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий

РИА Новости27 июля в 20:20
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