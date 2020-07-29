В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян

В Минтруде подчеркнули, что размеры индексации выплат для тех пенсионеров, которые не работают, определяет федеральный закон. После 2024 года на повышение будет влиять рост доходов бюджета ПФР.