Экономика
Evo-rus.comВ Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян
В Минтруде подчеркнули, что размеры индексации выплат для тех пенсионеров, которые не работают, определяет федеральный закон. После 2024 года на повышение будет влиять рост доходов бюджета ПФР.
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с чего всё началось
Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.РИА Новости27 июля в 20:20
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В соответствии с новой стратегией Renault-Nissan-Mitsubishi, в ближайшие несколько лет концерн сконцентрируется на рынках Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии, ведь именно здесь Mitsubishi является одним из лидирующих брендов, продукция которого пользуется неизменным спросом.
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Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Сампдорию»
В матче 37-го тура чемпионата Италии «Сампдория» потерпела домашнее поражение от «Милана» со счетом 1:4. Счет в матче на 4-й минуте открыли гости — отличился Златан Ибрагимович.
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В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
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Наземная группировка по поиску пропавшего Ан-2 в Бурятии усилена
Тункинский район, Бурятия, 29 июля 2020, 12:07 — REGNUM Для участия в поисках на земле пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 направились 19 сотрудников республиканской поисково-спасательной службы.
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В Якутии дочь полицейского похвасталась ездой без прав. МВД отреагировало на ситуацию
В Якутии девушка похвасталась своей возможностью ездить на машине без водительского удостоверения.
ФедералПресс 19:07
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Появилось видео задержания в Минске бойцов ЧВК Вагнера
Телеканал "Беларусь 1" опубликовал кадры с момента задержания 33 сотрудников частной военной компании "Вагнер" в Минске.
Газета.Ru 08:52
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В Конгресс США внесли законопроект «О защите Америки от шпионов»
Сенаторы внесли в Конгресс США законопроект "О защите Америки от шпионов".
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Одному из кандидатов на пост губернатора ЕАО отказали в регистрации
Первым рассматривалось постановление об отказе Евгении Валерьевне Пастернак в регистрации кандидатом на должность губернатора Еврейской автономной области.
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Хуснуллин: программа модернизации сетей ЖКХ требует корректировки
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
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Старушка дважды «воскресала» на собственных похоронах
В Зимбабве 99-летняя женщина дважды «воскресала», когда ее пытались похоронить. Об этом сообщает сайт Bulawayo 24.
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Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
News.ru 11:05
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Mercedes-Benz выпустит новый компактвэн T-Class
Новый T-Class будет создан на той же платформе, что и модель Citan нового поколения.
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Появились фотографии новой формы «Спартака» и «Зенита»
В интернете появились фотографии комплектов домашней и гостевой формы московского футбольного клуба «Спартак» и питерского «Зенита» сезона-2020/21.
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