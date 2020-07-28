Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.

с чего всё началось

В Минтруде подчеркнули, что размеры индексации выплат для тех пенсионеров, которые не работают, определяет федеральный закон. После 2024 года на повышение будет влиять рост доходов бюджета ПФР.

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