Экономика
Evo-rus.comВ Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян
В Минтруде подчеркнули, что размеры индексации выплат для тех пенсионеров, которые не работают, определяет федеральный закон. После 2024 года на повышение будет влиять рост доходов бюджета ПФР.
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с чего всё началось
Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.РИА Новости27 июля в 20:20
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Экономика
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UfacityNews.ru вчера в 15:37
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Суд в Улан-Удэ оправдал блогера Дмитрия Баирова
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С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
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Особое мнение: Константин Сонин
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