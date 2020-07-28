Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comВ Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян

В Минтруде подчеркнули, что размеры индексации выплат для тех пенсионеров, которые не работают, определяет федеральный закон. После 2024 года на повышение будет влиять рост доходов бюджета ПФР.
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Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий

Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
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В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

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