Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comВ Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян

В Минтруде подчеркнули, что размеры индексации выплат для тех пенсионеров, которые не работают, определяет федеральный закон. После 2024 года на повышение будет влиять рост доходов бюджета ПФР.
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Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий

Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
РИА Новости27 июля в 20:20

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РБК27 июля в 22:39

Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий

РИА Новости27 июля в 20:20
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«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы

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