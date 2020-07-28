Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.

с чего всё началось

Минтруд РФ пообещал обеспечить реальный рост пенсий в ближайшие четыре года. В ведомстве пояснили, что размеры индексации выплат неработающим пенсионерам определены федеральным законом. После 2024 года повышение будет зависеть от роста доходов бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).

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