Экономика
Live24В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян
Минтруд РФ пообещал обеспечить реальный рост пенсий в ближайшие четыре года. В ведомстве пояснили, что размеры индексации выплат неработающим пенсионерам определены федеральным законом. После 2024 года повышение будет зависеть от роста доходов бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).
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с чего всё началось
Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.РИА Новости27 июля в 20:20
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