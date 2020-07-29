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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

В Минтруде России пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян

В ближайшее время произойдет реальный рост пенсий россиян, сообщили в Минтруде РФ.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий

Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
РИА Новости27 июля в 20:20
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Коммерсантъ

Минтруд отрицает возможность заморозки пенсий россиян

Коммерсантъ27 июля в 23:02
Lenta.ru

Власти России ответили на сообщения о заморозке пенсий

Lenta.ru28 июля в 03:00
Газета.Ru

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Газета.Ru28 июля в 02:21
Известия

В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Известия27 июля в 23:04
RT на русском

В Минтруде рассказали о росте реальных пенсий до 2024 года

RT на русском28 июля в 04:14
РБК

В Минтруде пообещали реальный рост пенсий до 2024 года

РБК27 июля в 22:39
РИА Новости

Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий

РИА Новости27 июля в 20:20
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ruвчера в 12:27
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Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии

Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском07:41
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NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК10:11
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В Пензенской области до 13 августа продлен режим повышенной готовности

Пенза, 30 июля 2020, 15:16 — REGNUM В Пензенской области возобновляется проведение культурных, развлекательных, зрелищных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий при условии присутствия посетителей до половины пропускной способности в месте проведения мероприятия.
REGNUM08:16
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Трусова объяснила переход из группы Тутберидзе к Плющенко

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова заявила, что перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, что научиться стабильно исполнять все четверные прыжки в своих программах.
РБК спорт09:50
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