Экономика
Evo-rus.comВ Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян
В Минтруде подчеркнули, что размеры индексации выплат для тех пенсионеров, которые не работают, определяет федеральный закон. После 2024 года на повышение будет влиять рост доходов бюджета ПФР.
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с чего всё началось
Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.РИА Новости27 июля в 20:20
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Общество
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Авто
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Москва, 30 июля 2020, 13:51 — REGNUM Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что нападающий Александр Кокорин перешёл в «Спартак».
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Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
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Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
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Первый президент Украины Леонид Кравчук назначен главой украинской делегации в контактной группе.
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