Экономика
ToDay News UfaВ Минтруде России пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян
В ближайшее время произойдет реальный рост пенсий россиян, сообщили в Минтруде РФ.
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«За счет сокращения пенсионеров». В Госдуме объяснили принцип индексации пенсий
Национальная служба новостей28 июля в 03:46
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Политика
Посол заявил о разрешениях на работу у задержанных в Минске россиян
Ранее в четверг российский посол заявил о планах задержанных в Белоруссии граждан РФ вылететь в Стамбул, однако они опоздали на свой самолет, поэтому они были вынуждены остановится в санатории «Белорусочка».
Известия 14:52
Общество
В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 15:18
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК 16:05
Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Фортуны» Айханом
Защитник "Фортуны" из Дюссельдорфа Каан Айхан попал в сферу интересов "Зенита".
Soccer.ru 10:54
Общество
СК возбудил дело против трижды проголосовавшей в Израиле россиянки
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту использования гражданкой России в Израиле трёх бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Парламентская газета 09:29
Политика
Путин и президент Кипра обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье
Президенты России и Кипра Владимир Путин и Никос Анастасиадис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля.
Взгляд.ру 05:28
Общество
Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34
Экономика
Что ждет россиян в августе 2020 года
С 1 августа стоимость газа для населения вырастет на 3%. Новые цены должны были быть установлены с 1 июля, однако приказ был выпущен с опозданием.
Коммерсантъ 05:39
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил отказ актера от признательных показаний
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил решение актера отказаться от признательных показаний, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:50
Происшествия
Расчленившую рэпера Энди Картрайта жену отпустили
Марину Кохал, жену участника Versus Battle Энди Картрайта, расчленившую его тело, отпустили из Следственного комитета России после дачи ею объяснений о гибели супруга.
Lenta.ru 06:08
Происшествия
На востоке Москвы электричка сбила двух мужчин
В Москве электропоезд сбил двух мужчин, один из которых от полученных травм скончался.
РБК 16:28
Интернет
Microsoft внесла CCleaner в список потенциально нежелательных приложений
Стало известно о том, что встроенный в программную платформу Windows 10 антивирус Защитник Windows (Microsoft Defender) теперь классифицирует приложение CCleaner как потенциально нежелательное.
3DNews 15:55
Политика
Появилось видео задержания россиян в Белоруссии
Канал «Беларусь 1» поставил в эфир телесюжет о задержании якобы бойцов частной военной компании «Вагнера».
Взгляд.ру вчера в 09:22
Политика
Польша решила участвовать в суде по «Северному потоку — 2»
Ранее стало известно, что Оператор проекта строительства российского газопровода "Северный поток — 2" компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда Евросоюза, который решил не рассматривать иск против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.
Газета.Ru 16:15
Футбол
Сергей Семак может покинуть «Зенит»
Причиной ухода Сергея Семака из «Зенита» может стать конфликт с генеральным директором Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибальтой.
Neva.Today 11:24
Футбол
«Милан» подпишет новый контракт с Ибрагимовичем
Soccer.ru 15:09
Футбол
Игрок «Химок» Корян решил выступать за сборную Армении
Полузащитник «Химок» Аршак Корян принял решение выступать за национальную сборную Армении.
Нева Спорт 16:04
Происшествия
Чиновника в Дагестане задержали по подозрению в организации банды
Собеседник агентства рассказал, что банда занималась хищением и продажей земельных участков.
Lenta.ru 15:03
Происшествия
В ДТП на МКАД погиб человек
"На 20-м километре МКАД по внешней стороне произошло ДТП, в результате которого погиб один человек", - рассказали в пресс-службе.
Газета.Ru 16:25
Политика
Помпео назвал Компартию Китая «центральной угрозой современной эпохи»
Госсекретарь США Майкл Помпео назвал Коммунистическую партию Китая (КПК) «центральной угрозой современной эпохи», которую Вашингтон «помог осознать» другим странам.
Взгляд.ру 10:39
Здоровье
Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
Немецкая овчарка, ставшая первой собакой с коронавирусной инфекцией в США, умерла через месяц после постановки диагноза, сообщает журнал National Geographic.
РИА Новости 15:35
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Происшествия
31-летний башкир жестоко убил жену на глазах у дочерей и прохожих
В Челябинской области 31-летний житель башкирского села Новобелокатай Александр Алексеев жестоко расправился с женой Оксаной на глазах у дочерей.
Газета.Ru 06:10
Шоу-бизнес
Знакомый Пугачевой прокомментировал сообщения о ее разводе с Галкиным
Новости о вероятном разводе певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина стали основным поводом для обсуждений в Сети.
ФАН 03:52
Космос
В США начата разработка новых военных метеорологических спутников
Разработка новых усовершенствованных военных метеорологических спутников начата в США, 29 июля сообщает издание c4isrnet.
ИА Красная Весна 14:21
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 10:07
Авто
Аналитик Morgan Stanley допустил рост акций Tesla до $2500
Tesla может быть «ошеломляюще дешевой» при текущих котировках на уровне $1500 за акцию, заявил аналитик Morgan Stanley Адам Джонас.
РБК 13:13