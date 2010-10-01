Экономика

ToDay News UfaToDay News UfaВ Минтруде России пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян

В ближайшее время произойдет реальный рост пенсий россиян, сообщили в Минтруде РФ.
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В России после пенсионной реформы немного вырастут пенсии

Инвест-Форсайтвчера в 20:00

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян

Evo-rus.comвчера в 13:24

«За счёт сокращения пенсионеров»: в Госдуме объяснили схему роста пенсий

News.ru28 июля в 07:16

В Госдуме объяснили механизм индексации пенсий до 2024 года

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Россиянам разъяснили схему роста пенсий до 2024 года

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В Минтруде России пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян

ToDay News Ufaвчера в 12:49

«За счет сокращения пенсионеров». В Госдуме объяснили принцип индексации пенсий

Национальная служба новостей28 июля в 03:46
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Политика

Посол заявил о разрешениях на работу у задержанных в Минске россиян

Ранее в четверг российский посол заявил о планах задержанных в Белоруссии граждан РФ вылететь в Стамбул, однако они опоздали на свой самолет, поэтому они были вынуждены остановится в санатории «Белорусочка».
Известия 14:52
Общество

В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 15:18
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Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК 16:05
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Футбол

«Зенит» интересуется защитником «Фортуны» Айханом

Защитник "Фортуны" из Дюссельдорфа Каан Айхан попал в сферу интересов "Зенита".
Soccer.ru 10:54
Футбол

Артем Дзюба подписал контракт с «Зенитом» еще на два года

Город+ 03:37
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Армия и оружие

Минобороны сообщило о перехвате двух самолетов США над Черным морем

РБК 14:03
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Общество

СК возбудил дело против трижды проголосовавшей в Израиле россиянки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту использования гражданкой России в Израиле трёх бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Парламентская газета 09:29
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Политика

Путин и президент Кипра обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье

Президенты России и Кипра Владимир Путин и Никос Анастасиадис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля.
Взгляд.ру 05:28
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Общество

Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34
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Экономика

Что ждет россиян в августе 2020 года

С 1 августа стоимость газа для населения вырастет на 3%. Новые цены должны были быть установлены с 1 июля, однако приказ был выпущен с опозданием.
Коммерсантъ 05:39
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Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил отказ актера от признательных показаний

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил решение актера отказаться от признательных показаний, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:50
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Происшествия

Расчленившую рэпера Энди Картрайта жену отпустили

Марину Кохал, жену участника Versus Battle Энди Картрайта, расчленившую его тело, отпустили из Следственного комитета России после дачи ею объяснений о гибели супруга.
Lenta.ru 06:08
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Происшествия

На востоке Москвы электричка сбила двух мужчин

В Москве электропоезд сбил двух мужчин, один из которых от полученных травм скончался.
РБК 16:28
Интернет

Microsoft внесла CCleaner в список потенциально нежелательных приложений

Стало известно о том, что встроенный в программную платформу Windows 10 антивирус Защитник Windows (Microsoft Defender) теперь классифицирует приложение CCleaner как потенциально нежелательное.
3DNews 15:55
Политика

Появилось видео задержания россиян в Белоруссии

Канал «Беларусь 1» поставил в эфир телесюжет о задержании якобы бойцов частной военной компании «Вагнера».
Взгляд.ру вчера в 09:22
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Политика

Польша решила участвовать в суде по «Северному потоку — 2»

Ранее стало известно, что Оператор проекта строительства российского газопровода "Северный поток — 2" компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда Евросоюза, который решил не рассматривать иск против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.
Газета.Ru 16:15
4
Футбол

Сергей Семак может покинуть «Зенит»

Причиной ухода Сергея Семака из «Зенита» может стать конфликт с генеральным директором Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибальтой.
Neva.Today 11:24
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Футбол

«Милан» подпишет новый контракт с Ибрагимовичем

Soccer.ru 15:09
Футбол

Игрок «Химок» Корян решил выступать за сборную Армении

Полузащитник «Химок» Аршак Корян принял решение выступать за национальную сборную Армении.
Нева Спорт 16:04
Происшествия

Чиновника в Дагестане задержали по подозрению в организации банды

Собеседник агентства рассказал, что банда занималась хищением и продажей земельных участков.
Lenta.ru 15:03
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Происшествия

В ДТП на МКАД погиб человек

"На 20-м километре МКАД по внешней стороне произошло ДТП, в результате которого погиб один человек", - рассказали в пресс-службе.
Газета.Ru 16:25
Политика

Помпео назвал Компартию Китая «центральной угрозой современной эпохи»

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал Коммунистическую партию Китая (КПК) «центральной угрозой современной эпохи», которую Вашингтон «помог осознать» другим странам.
Взгляд.ру 10:39
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Здоровье

Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака

Немецкая овчарка, ставшая первой собакой с коронавирусной инфекцией в США, умерла через месяц после постановки диагноза, сообщает журнал National Geographic.
РИА Новости 15:35
Здоровье

Очаг африканской чумы свиней выявили в Ростовской области

Don24 07:22
Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
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Происшествия

31-летний башкир жестоко убил жену на глазах у дочерей и прохожих

В Челябинской области 31-летний житель башкирского села Новобелокатай Александр Алексеев жестоко расправился с женой Оксаной на глазах у дочерей.
Газета.Ru 06:10
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Шоу-бизнес

Знакомый Пугачевой прокомментировал сообщения о ее разводе с Галкиным

Новости о вероятном разводе певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина стали основным поводом для обсуждений в Сети.
ФАН 03:52
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Космос

В США начата разработка новых военных метеорологических спутников

Разработка новых усовершенствованных военных метеорологических спутников начата в США, 29 июля сообщает издание c4isrnet.
ИА Красная Весна 14:21
Происшествия

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 10:07
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Авто

Аналитик Morgan Stanley допустил рост акций Tesla до $2500

Tesla может быть «ошеломляюще дешевой» при текущих котировках на уровне $1500 за акцию, заявил аналитик Morgan Stanley Адам Джонас.
РБК 13:13
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