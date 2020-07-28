Экономика
ToDay News UfaВ Минтруде России пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян
В ближайшее время произойдет реальный рост пенсий россиян, сообщили в Минтруде РФ.
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с чего всё началось
Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.РИА Новости27 июля в 20:20
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Первый тест на коронавирус у Сафронова показал отрицательный результат
Первый тест на коронавирус у задержанного за госизмену журналиста Ивана Сафронова показал отрицательный результат, заявил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович, сообщает 30 июля «Интерфакс».
ИА Красная Весна 06:22
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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
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Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым
Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений.
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Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
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Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»
Москва, 30 июля 2020, 13:51 — REGNUM Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что нападающий Александр Кокорин перешёл в «Спартак».
REGNUM 06:51
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Вести.Ru вчера в 12:27
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Песков призвал меньше доверять YouTube и другим западным платформам
«Выход есть – не зависеть от западных платформ», – прокомментировал Песков информацию о блокировке аккаунта телеканала «Царьград» на YouTube.
Взгляд.ру 06:18
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Актера Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы, где состоится предварительное заседание по его делу.
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Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Армия и оружие
Berlingske: США могут спровоцировать РФ на конфликт в Арктике
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CT news 04:04
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Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ
Правительство России подготовило документ, упрощающий условия выдачи субсидий на оплату ЖКХ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 06:55
Здоровье
Врач назвал первые симптомы рака
Российский терапевт рассказал о первых признаках онкологических заболеваний.
IrkutskMedia 06:30
Культура
Зрителей псковского фестиваля «Музыка на воде» рассадят на поляне
Зрителей псковского фестиваля «Музыка на воде», который пройдёт в Дендропарке в конце августа и начале сентября, рассадят на поляне.
Московский Комсомолец Псков 06:55
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
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Ивлеева купила спорткар за 20 миллионов рублей
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