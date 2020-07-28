Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.

с чего всё началось

В ближайшее время произойдет реальный рост пенсий россиян, сообщили в Минтруде РФ.

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