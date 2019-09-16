Общество

REGNUMREGNUMВ Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе

В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
Читать в источнике
Комментировать1455
с чего всё началось
Как сообщают "Известия
", первыми ощутить преимущества и недостатки подхода смогут компании, которые входят в национальный проект по повышению производимости.
РЕН ТВвчера в 23:18

Подробнее о событии

В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели

Известиявчера в 18:07

В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

РИА Новости04:55

Власти готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

URA.Ruвчера в 17:33

Четверг — новая пятница: кто первый может перейти на четырехдневку

РЕН ТВвчера в 23:18

Что произойдет с фондом оплаты труда при четырехдневной рабочей неделе

Ведомостивчера в 16:52

«Известия»: протестировать «четырехдневку» могут на предприятиях - участниках нацпроекта

ТАССвчера в 22:15

Власти раскрыли детали эксперимента по переходу на четырехдневку

РБК00:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 20:34, Вашингтон
Шоу-бизнес

Первому каналу пригрозили судом из-за эфира про Заворотнюк

Lenta.ru 16:33
Общество

В России изменятся правила ухода в отпуск

Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Наука

Движение трупов после смерти затруднит расследование преступлений

Ученые в австралийском центре по исследованию разложения выяснили, что тело человека может двигаться в течение года после смерти.
Naked Science 13:28
Происшествия

В Саратове изнасиловали приехавшую на вызов женщину-врача

В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая попросила его помощи в поиске дома пациента.
Известия 18:27
Культура

Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 14 сентября в 04:47
Шоу-бизнес

У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк начались осложнения

У находящейся в состоянии комы актрисы Анастасии Заворотнюк начались серьезные осложнения, сообщает Mash.
Donday.ru 09:45
Авто

Рестайлинговая Lada 4x4 появится в продаже в 2020 году

Nation News сообщало, что Lada Granta в январе признали самой популярной моделью в России.
Народные новости 01:28
Культура

Создатели «Друзей» заявили, что продолжения сериала не будет

Создатели комедийного сериала "Друзья" заявили, что никаких продолжений и перезагрузок не будет, сообщает Deadline.
РИА Новости 14 сентября в 07:02
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял свадьбу Собчак в новом стихотворении

Телепрограмма вчера в 16:43
Политика

Вскрылись новые прегрешения бывшего министра обороны ФРГ

В Германии разгорается скандал в связи с новыми разоблачениями, касающимися применяемых экс-министром обороны Урсулой фон дер Ляйен методами работы.
Независимая газета 10:37
Игры

В World of Tanks появится трассировка лучей

Сообщается, что технология теней с трассировкой лучей, под названием enCore RT, теперь будет поддерживаться в игре.
Игромания.ру 04:02
Общество

Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:55
Баскетбол

Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу

Metaratings вчера в 09:48
Транспорт

Как меняется транспорт Петербурга

Всего же к 2023 году в Санкт-Петербурге появится 29 новых станций, три электродепо, а длина эксплуатируемых линий достигнет 178,1 км. В 2022 году планируется объявить конкурс на строительство вестибюля станции "Театральная", а также по строительству вторых вестибюлей существующих станций — "Василеостровская" и "Балтийская".
RT на русском 09:10
Баскетбол

Всех олимпийцев в Китае обязали посмотреть фильм «Движение вверх»

Государственное управление по спорту КНР обязало всех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, посмотреть российский фильм «Движение вверх».
iReactor 11:37
Музыка

На Шнурова написали заявление в полицию после концерта в Ростове

РЕН ТВ 03:50
Происшествия

Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве

Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Авто

Жители России пересаживаются на китайские кроссоверы

Несмотря на статистику, специалисты отметили, что в целом эти две китайские компании стали быстро реагировать на запросы потребителей, пишет «Комерсантъ».
Tvoe-avto.com 04:59
Экономика

«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему

Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru 03:52
Футбол

Де Хеа продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Официально о продлении контракта будет объявлено в ближайшие сутки. Действующее соглашение с де Хеа рассчитано до 2020 года.
Газета.Ru 14 сентября в 07:32
Шоу-бизнес

Принцесса Шарлотта случайно выдала беременность Кейт Миддлтон

Слова юной королевской особы перекликаются с недавними слухами о том, что Миддлтон очень хочет четвертого ребенка.
Lisa.ru 03:44
Гаджеты

Новый смартфон Vivo Nex 3 5G получил процессор Snapdragon 855 Plus

Vevby.ru 01:32
Политика

Зеленский сообщил о своих ожиданиях от встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от встречи в «нормандском формате» решения вопросов об обмене заключенными с Россией и разведения войск в Донбассе.
РБК 10:19
Политика

Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах

Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Политика

Опийный мак для обезболивающих начнут производить в РФ в 2021 году

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о запланированном на 2021 год начале производства опийного мака для обезболивающих: сейчас 98% субстанций для обезболивания привозят из-за рубежа.
Политика Сегодня 09:24
Космос

«Роскосмос» может вернуть пистолет в экипировку космонавтов

Реальное время вчера в 23:45
Гаджеты

Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6

Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance официально запустила программу сертификации Wi-Fi 6 (он же 802.11 ax).
Игромания.ру 16:03
Происшествия

Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа

Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском 06:11
Экономика

Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса

Снижение доходности 30-летних гособлигаций США до исторических минимумов свидетельствует о приближении нового экономического кризиса, заявил в интервью РИА Новости главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.
РИА Новости 20:31
Шоу-бизнес

Просто идеальна: Эрика Герцег поделилась откровенными фото

Участница последнего состава «ВИА Гры» Эрика Герцег решила не нарушать традицию и поделилась с подписчиками откровенными фото в своем аккаунте в Инстаграме.
WomanHit.ru 05:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное