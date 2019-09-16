с чего всё началось

В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.

В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.

Наука Движение трупов после смерти затруднит расследование преступлений Ученые в австралийском центре по исследованию разложения выяснили, что тело человека может двигаться в течение года после смерти.

Происшествия В Саратове изнасиловали приехавшую на вызов женщину-врача В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая попросила его помощи в поиске дома пациента.

Шоу-бизнес У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк начались осложнения У находящейся в состоянии комы актрисы Анастасии Заворотнюк начались серьезные осложнения, сообщает Mash.

Авто Рестайлинговая Lada 4x4 появится в продаже в 2020 году Nation News сообщало, что Lada Granta в январе признали самой популярной моделью в России.

Культура Создатели «Друзей» заявили, что продолжения сериала не будет Создатели комедийного сериала "Друзья" заявили, что никаких продолжений и перезагрузок не будет, сообщает Deadline.

Политика Вскрылись новые прегрешения бывшего министра обороны ФРГ В Германии разгорается скандал в связи с новыми разоблачениями, касающимися применяемых экс-министром обороны Урсулой фон дер Ляйен методами работы.

Игры В World of Tanks появится трассировка лучей Сообщается, что технология теней с трассировкой лучей, под названием enCore RT, теперь будет поддерживаться в игре.

Общество Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".

Транспорт Как меняется транспорт Петербурга Всего же к 2023 году в Санкт-Петербурге появится 29 новых станций, три электродепо, а длина эксплуатируемых линий достигнет 178,1 км. В 2022 году планируется объявить конкурс на строительство вестибюля станции "Театральная", а также по строительству вторых вестибюлей существующих станций — "Василеостровская" и "Балтийская".

Баскетбол Всех олимпийцев в Китае обязали посмотреть фильм «Движение вверх» Государственное управление по спорту КНР обязало всех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, посмотреть российский фильм «Движение вверх».

Авто Жители России пересаживаются на китайские кроссоверы Несмотря на статистику, специалисты отметили, что в целом эти две китайские компании стали быстро реагировать на запросы потребителей, пишет «Комерсантъ».

Экономика «Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.

Футбол Де Хеа продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» Официально о продлении контракта будет объявлено в ближайшие сутки. Действующее соглашение с де Хеа рассчитано до 2020 года.

Шоу-бизнес Принцесса Шарлотта случайно выдала беременность Кейт Миддлтон Слова юной королевской особы перекликаются с недавними слухами о том, что Миддлтон очень хочет четвертого ребенка.

Политика Зеленский сообщил о своих ожиданиях от встречи в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от встречи в «нормандском формате» решения вопросов об обмене заключенными с Россией и разведения войск в Донбассе.

Политика Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.

Политика Опийный мак для обезболивающих начнут производить в РФ в 2021 году Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о запланированном на 2021 год начале производства опийного мака для обезболивающих: сейчас 98% субстанций для обезболивания привозят из-за рубежа.

Гаджеты Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6 Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance официально запустила программу сертификации Wi-Fi 6 (он же 802.11 ax).

Происшествия Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.

Экономика Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса Снижение доходности 30-летних гособлигаций США до исторических минимумов свидетельствует о приближении нового экономического кризиса, заявил в интервью РИА Новости главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.