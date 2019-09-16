Общество
REGNUMВ Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
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с чего всё началось
Как сообщают "Известия", первыми ощутить преимущества и недостатки подхода смогут компании, которые входят в национальный проект по повышению производимости.РЕН ТВвчера в 23:18
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Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Наука
Движение трупов после смерти затруднит расследование преступлений
Ученые в австралийском центре по исследованию разложения выяснили, что тело человека может двигаться в течение года после смерти.
Naked Science 13:28
Происшествия
В Саратове изнасиловали приехавшую на вызов женщину-врача
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая попросила его помощи в поиске дома пациента.
Известия 18:27
Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 14 сентября в 04:47
Шоу-бизнес
У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк начались осложнения
У находящейся в состоянии комы актрисы Анастасии Заворотнюк начались серьезные осложнения, сообщает Mash.
Donday.ru 09:45
Авто
Рестайлинговая Lada 4x4 появится в продаже в 2020 году
Nation News сообщало, что Lada Granta в январе признали самой популярной моделью в России.
Народные новости 01:28
Культура
Создатели «Друзей» заявили, что продолжения сериала не будет
Создатели комедийного сериала "Друзья" заявили, что никаких продолжений и перезагрузок не будет, сообщает Deadline.
РИА Новости 14 сентября в 07:02
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял свадьбу Собчак в новом стихотворении
Телепрограмма вчера в 16:43
Политика
Вскрылись новые прегрешения бывшего министра обороны ФРГ
В Германии разгорается скандал в связи с новыми разоблачениями, касающимися применяемых экс-министром обороны Урсулой фон дер Ляйен методами работы.
Независимая газета 10:37
Игры
В World of Tanks появится трассировка лучей
Сообщается, что технология теней с трассировкой лучей, под названием enCore RT, теперь будет поддерживаться в игре.
Игромания.ру 04:02
Общество
Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:55
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings вчера в 09:48
Транспорт
Как меняется транспорт Петербурга
Всего же к 2023 году в Санкт-Петербурге появится 29 новых станций, три электродепо, а длина эксплуатируемых линий достигнет 178,1 км. В 2022 году планируется объявить конкурс на строительство вестибюля станции "Театральная", а также по строительству вторых вестибюлей существующих станций — "Василеостровская" и "Балтийская".
RT на русском 09:10
Баскетбол
Всех олимпийцев в Китае обязали посмотреть фильм «Движение вверх»
Государственное управление по спорту КНР обязало всех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, посмотреть российский фильм «Движение вверх».
iReactor 11:37
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Авто
Жители России пересаживаются на китайские кроссоверы
Несмотря на статистику, специалисты отметили, что в целом эти две китайские компании стали быстро реагировать на запросы потребителей, пишет «Комерсантъ».
Tvoe-avto.com 04:59
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru 03:52
Футбол
Де Хеа продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
Официально о продлении контракта будет объявлено в ближайшие сутки. Действующее соглашение с де Хеа рассчитано до 2020 года.
Газета.Ru 14 сентября в 07:32
Шоу-бизнес
Принцесса Шарлотта случайно выдала беременность Кейт Миддлтон
Слова юной королевской особы перекликаются с недавними слухами о том, что Миддлтон очень хочет четвертого ребенка.
Lisa.ru 03:44
Политика
Зеленский сообщил о своих ожиданиях от встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от встречи в «нормандском формате» решения вопросов об обмене заключенными с Россией и разведения войск в Донбассе.
РБК 10:19
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Политика
Опийный мак для обезболивающих начнут производить в РФ в 2021 году
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о запланированном на 2021 год начале производства опийного мака для обезболивающих: сейчас 98% субстанций для обезболивания привозят из-за рубежа.
Политика Сегодня 09:24
Космос
«Роскосмос» может вернуть пистолет в экипировку космонавтов
Реальное время вчера в 23:45
Гаджеты
Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6
Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance официально запустила программу сертификации Wi-Fi 6 (он же 802.11 ax).
Игромания.ру 16:03
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском 06:11
Экономика
Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
Снижение доходности 30-летних гособлигаций США до исторических минимумов свидетельствует о приближении нового экономического кризиса, заявил в интервью РИА Новости главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.
РИА Новости 20:31
Шоу-бизнес
Просто идеальна: Эрика Герцег поделилась откровенными фото
Участница последнего состава «ВИА Гры» Эрика Герцег решила не нарушать традицию и поделилась с подписчиками откровенными фото в своем аккаунте в Инстаграме.
WomanHit.ru 05:37