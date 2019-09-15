На этой неделе в Минтруде пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Об этом «Известиям» заявил замминистра экономического развития Петр Засельский.

с чего всё началось

В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.

В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе

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