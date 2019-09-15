Общество
REGNUMВ Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
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с чего всё началось
На этой неделе в Минтруде пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Об этом «Известиям» заявил замминистра экономического развития Петр Засельский.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 12:48, Вашингтон
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Российская газета 07:56
Политика
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Обматеривший Путина ведущий раскрыл причину ругани в адрес президента
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Шоу-бизнес
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Газета.Ru 07:55
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Газета.Ru 04:53
Политика
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Энергетика
Саудовская Аравия не сможет восстановить добычу нефти в ближайшие дни
«Цены на нефть вырастут по сравнению с текущими, если помимо затягивания ремонта установок мы увидим эскалацию ситуации на Ближнем Востоке вплоть до атак со стороны США, которые обвинили Иран в причастности к атакам дронов», — прогнозирует он.
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Авто
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Motor 11:19
Экономика
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Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
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Правительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям
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Общество
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Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Политика
Власти Грузии отказались от новых санкций против России
Внесенная «Европейской Грузией» резолюция предлагала властям страны обратиться к США и Евросоюзу к ЕС с просьбой ввести против России новые санкции в связи с «оккупацией исконно грузинских территорий — Абхазии и Южной Осетии».
Lenta.ru 10:14
Футбол
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Финансы
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Курс евро опустился до отметки 70,59 рубля. А вот ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent подскочил на 8,73%, до 65,48 доллара за баррель.
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Происшествия
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости 07:43