Общество

REGNUMREGNUMВ Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе

В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
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с чего всё началось

Неделя 4.0: власти хотят устроить эксперимент по четырехдневке

На этой неделе в Минтруде пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Об этом «Известиям» заявил замминистра экономического развития Петр Засельский.
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