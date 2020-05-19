Общество

Live24Live24В Минтруде готовят законодательные инициативы по удаленной работе

Минтруда разрабатывает законодательные инициативы по регулированию удаленной работы и гибких форм занятости населения, чтобы россияне могли трудиться официально и иметь хороший доход, заявил глава ведомства Антон Котяков в эфире программы «Познер» на «Первом канале».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В России права сотрудников на удалёнке защитят законом

Клопс01:42

Минтруд подготовит законопроекты по удаленной работе

Телеканал 360°вчера в 23:12

Минтруд готовит законодательные инициативы по удаленной работе

РИА Новостивчера в 19:06

Минтруд подготовит законодательные инициативы по удаленной работе

Невские Новостивчера в 22:14

Минтруд предложил законодательно регулировать удаленную работу

Аргументы и Фактывчера в 20:28

В Минтруда готовят законодательные инициативы по регулированию «удаленки»

Online47.ruвчера в 19:55

Для удаленной работы придумывают новые законы

Республиканская Телевизионная Сетьвчера в 22:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 02:17, Ашберн
Здоровье

В Уфе главный врач РКБ Эльза Сыртланова покидает свой пост

Уфа, 19 мая 2020, 08:32 — REGNUM Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
REGNUM 01:32
137
Религия

Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 10:27
458
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
131
Энергетика

Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке

Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes.
РБК вчера в 22:15
209
Экономика

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 17 мая в 22:45
495
Экономика

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
48
Общество

В Москве женщине-инвалиду аннулировали штраф за нарушение изоляции

Штраф за нарушение самоизоляции женщине-инвалиду, прикованной к кровати, аннулировали, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
РИА Новости вчера в 14:24
256
Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском 17 мая в 23:21
3,7K
Энергетика

Польша отказалась продлевать соглашение на транзит российского газа

Варшава, 16 мая 2020, 08:18 — REGNUM Власти Польши отказались продлить соглашение с Россией о транзите газа по газопроводу Ямал — Европа.
REGNUM 16 мая в 01:18
2,7K
Политика

Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии

Польза от принятия президентом США Дональдом Трампом противомалярийного препарата гидроксихлорохина перевешивала возможные риски, говорится в копии письма за подписью врача Трампа Шона Конли, распространенного Белым домом.
РИА Новости вчера в 20:47
40
Авто

Названы российские цены на новый Volkswagen Polo

Российские дилеры Volkswagen начали принимать заказы на новое поколение модели Polo.
Известия вчера в 08:49
113
Общество

Биолог спрогнозировала сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Москва, 19 мая 2020, 08:27 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России закончится в августе при условии закрытия границы и отсутствия новых вспышек заражения.
REGNUM 01:27
155
Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM вчера в 01:22
1,9K
Общество

Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
19
Здоровье

Курский врач рассказал, как считают жертв коронавируса

Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными.
Курск сегодня вчера в 11:34
23
Музыка

В 2021 году «Евровидение» состоится в Роттердаме

65-й международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме, 16 мая сообщает пресс-служба конкурса.
ИА Красная Весна 17 мая в 02:22
65
Авто

Российские сотрудники Nissan выстраиваются в очередь за увольнением

В связи с экономическим кризисом российские предприятия вынуждены увольнять сотрудников.
32CARS.ru 01:53
5
Кино

Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен

Американский журнал Esquire составил рейтинг из 40 самых сексуальных фильмов всех времен.
Piter.tv вчера в 01:51
29
Авто

В России дебютировала новая «ГАЗель»

Горьковский автозавод начал продажи на российском рынке коммерческих автомобилей семейства «Газель NN» нового поколения.
Республика Татарстан 16 мая в 05:35
139
Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
425
Общество

В Новосибирск прибыл вывозной рейс с россиянами из Таиланда

RT на русском 01:25
11
Игры

Авторы мода Fallout 4: New Vegas похвастались прогрессом

Городской портал Новый Нижний вчера в 09:00
4
Политика

Apple ответила на критику генпрокурора США

Apple отвергла заявление генпрокурора США Уильяма Барра, сообщает агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 01:54
253
Политика

Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования

«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
237
Политика

Поклонская предложила Киеву провести референдум в Крыму

Lenta.ru 00:43
55
Общество

Власти Югры ввели ограничения в трёх посёлках Сургутского района

Сургутский район, Югра, 19 мая 2020, 04:06 — REGNUM В Сургутском районе Югры введены дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19.
REGNUM вчера в 21:06
1
Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
4
Политика

Япония в докладе вновь назвала Южные Курилы своей территорией

Япония вновь назвала часть Курил своими и вернула формулировку о принадлежности островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи к территории, на которую распространяется суверенитет страны.
Lenta.ru 02:01
96
Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты.
Газета.Ru вчера в 07:09
181
Футбол

15 лет назад ЦСКА выиграл Кубок УЕФА

В финале Кубка УЕФА, проходившем в Лиссабоне, армейцы одержали волевую победу над португальским «Спортингом».
RT на русском вчера в 07:04
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное