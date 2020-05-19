Минтруда разрабатывает законодательные инициативы по регулированию удаленной работы и гибких форм занятости населения, чтобы россияне могли трудиться официально и иметь хороший доход, заявил глава ведомства Антон Котяков в эфире программы «Познер» на «Первом канале».

В Минтруде готовят законодательные инициативы по удаленной работе

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